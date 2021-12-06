Жители не могли выбрать способ управления домом, а теперь требуют осуществить ремонт (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Златоуста (Челябинская область) не могут выйти из дома из-за провалившейся лестницы в подъезде. Видео с разрушившимися из-за времени ступенями они опубликовали в социальных сетях. В мэрии Златоуста URA.RU заявили, что жильцы сами виноваты в своих проблемах.

«Улица Косотурская, дом 5. Сегодня вечером в подъезде провалилась лестница, люди вообще скоро в подвал упадут. Завтра утром взрослым и детям как выходить из дома, власти не подскажите?», — написал автор видео, опубликованные в группе «ЧП Златоуст» в социальной сети «ВКонтакте».Жители иронизируют, что нужно еще обмотать сломанную лестницу изолентой, тогда «НАТОвские солдаты точно не пройдут».

В пресс-службе мэрии Златоуста в разговоре с URA.RU отметили, что дом более пяти лет находится без управляющей компании.«В настоящее время дому назначена управляющая компания — УК „КурортСтройСервис“. По всем вопросам содержания общего имущества жителям необходимо обращаться в УК», — заявили в мэрии.

Директор управляющей компании пояснил URA.RU, что текущее содержание дома лежит на собственниках. 7 декабря состоится встреча с жителями дома. В управляющей компании отметили, что собственники длительное время не могли выбрать способа управления. В соседнем подъезде жители сами следят за своим общим имуществом, и таких ситуаций у них нет.