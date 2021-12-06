Бухгалтер из Тюмени присвоил себе миллионы рублей компании в ЯНАО

07 декабря 2021 в 14:25 Размер текста - 17 +

Бухгалтер перечислила на свои счета 6,8 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер из Тюмени присвоила себе деньги коммерческой компании. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, 50-летняя женщина изменила платежные документы и перечислила средства организации на свои банковские счета, а также дочери. «Установлено, что женщина в период с 2016 по 2019 годы, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, путем внесения в платежные документы недостоверных сведений, перечислила денежные средства в размере 6,8 млн рублей на свои банковские счета и дочери», — говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело по факту мошенничества передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, о том, что мошенники взломали официальную страницу православного храма в Ноябрьске, где разместили объявление о сборе средств. Как сообщили в Салехардской Епархии денег никто не переводил по указанным реквизитам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер из Тюмени присвоила себе деньги коммерческой компании. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, 50-летняя женщина изменила платежные документы и перечислила средства организации на свои банковские счета, а также дочери. «Установлено, что женщина в период с 2016 по 2019 годы, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, путем внесения в платежные документы недостоверных сведений, перечислила денежные средства в размере 6,8 млн рублей на свои банковские счета и дочери», — говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело по факту мошенничества передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, о том, что мошенники взломали официальную страницу православного храма в Ноябрьске, где разместили объявление о сборе средств. Как сообщили в Салехардской Епархии денег никто не переводил по указанным реквизитам.