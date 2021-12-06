06 декабря 2021
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03 декабря 2021

Бухгалтер из Тюмени присвоил себе миллионы рублей компании в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бухгалтер перечислила на свои счета 6,8 млн рублей Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер из Тюмени присвоила себе деньги коммерческой компании. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, 50-летняя женщина изменила платежные документы и перечислила средства организации на свои банковские счета, а также дочери.

«Установлено, что женщина в период с 2016 по 2019 годы, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, путем внесения в платежные документы недостоверных сведений, перечислила денежные средства в размере 6,8 млн рублей на свои банковские счета и дочери», — говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело по факту мошенничества передано для рассмотрения в суд.

Ранее URA.RU сообщало, о том, что мошенники взломали официальную страницу православного храма в Ноябрьске, где разместили объявление о сборе средств. Как сообщили в Салехардской Епархии денег никто не переводил по указанным реквизитам.

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В Лабытнанги (ЯНАО) бухгалтер из Тюмени присвоила себе деньги коммерческой компании. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО, 50-летняя женщина изменила платежные документы и перечислила средства организации на свои банковские счета, а также дочери. «Установлено, что женщина в период с 2016 по 2019 годы, являясь главным бухгалтером коммерческой организации, путем внесения в платежные документы недостоверных сведений, перечислила денежные средства в размере 6,8 млн рублей на свои банковские счета и дочери», — говорится в сообщении прокуратуры. Уголовное дело по факту мошенничества передано для рассмотрения в суд. Ранее URA.RU сообщало, о том, что мошенники взломали официальную страницу православного храма в Ноябрьске, где разместили объявление о сборе средств. Как сообщили в Салехардской Епархии денег никто не переводил по указанным реквизитам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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