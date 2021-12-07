Минтруд РФ готовит предложения по улучшению жизни пенсионеров

07 декабря 2021 в 15:16 Размер текста - 17 +

Пенсионерам в России могут компенсировать дополнительную инфляцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава министерства Антон Котяков. «В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%. Однако инфляция по итогам года будет несколько выше. Поэтому в рамках дополнительного поручения президента мы подготовили свои предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции», — заявил Котяков. Трансляция ведется на сайте Госдумы. По его словам, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Он также напомнил, что в 2021 году российские пенсионеры получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сегодня президент России Владимир Путин подписал законопроект, утверждающий новый федеральный бюджет на ближайшие три года. В 2022 и 2023 году бюджет должен быть профицитным на 1% и 0,2% ВВП соответственно. В 2024 году ожидается дефицит в 0,3% ВВП. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме заявил глава министерства Антон Котяков. «В рамках принятого бюджета предусмотрена индексация пенсий на 5,9%. Однако инфляция по итогам года будет несколько выше. Поэтому в рамках дополнительного поручения президента мы подготовили свои предложения по дополнительной компенсации высокой инфляции», — заявил Котяков. Трансляция ведется на сайте Госдумы. По его словам, соответствующие решения будут приняты в ближайшее время. Он также напомнил, что в 2021 году российские пенсионеры получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Сегодня президент России Владимир Путин подписал законопроект, утверждающий новый федеральный бюджет на ближайшие три года. В 2022 и 2023 году бюджет должен быть профицитным на 1% и 0,2% ВВП соответственно. В 2024 году ожидается дефицит в 0,3% ВВП.