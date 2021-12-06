Свердловские коммунисты устроили демарш на заседании по QR-кодам

Свердловское заксобрание рассматривает законопроект о повсеместном введении QR-кодов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Члены фракции КПРФ на заседании свердловского заксобрания устроили протест против федерального законопроекта о введении QR-кодах. Вице-спикер заксобрания глава обкома партии Александр Ивачев публично объявил, что коммунисты будут голосовать против инициативы, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Закон насквозь лживый. Формальные цели, которые он заявляет, <…> напрямую не соответствуют его фактическому назначению. <…> Государство должно убеждать жителей, а не скрывать статистику и замалчивать реальное положение дел. Государство должно относиться к гражданам как к людям, а не как к скоту, которое надо загонять в электронное стойло. Мы против этого закона, и фракция КПРФ будет голосовать против», — объявил Александр Ивачев.

Его поддержал коллега по фракции Габбас Даутов. «Людей разделяют. Вакцинированный — хороший. Невакцинированный — плохой. <…> Это геноцид. Давайте проголосуем так, как советует ваша совесть», — обратился к парламенту коммунист. Депутаты от «Единой России» резко встретили его слова: «Вы к нашей совести не обращайтесь!». Председатель заксобрания Людмила Бабушкина призвала снизить градус обсуждения. «Мы все голосуем по совести. И все изучаем законопроект», — настояла спикер.

7 декабря свердловское заксобрание рассматривает законопроект о повсеместном введении QR-кодов. Фракция «Единой России», имеющая большинство в парламенте, заранее анонсировала, что поддержит инициативу. 12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва инициатива была рассмотрена узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике.