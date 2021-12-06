Мечтавшей похудеть тюменке грозит тюрьма за контрабанду

Таблетки, заказанные женщиной из-за границы, содержали запрещенное вещество Фото: Анна Майорова © URA.RU

За заказ таблеток для похудения из Казахстана жительнице Тюмени грозит до семи лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 47-летней жительницы Тюмени. В сентябре 2021 года она заказала из Казахстана препарат для похудения, который собиралась принимать сама. После получения товара на почте обвиняемую задержали», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таблетки, которые должны были помочь тюменке похудеть, содержали сильнодействующее вещество — сибутрамин. В России его незаконный оборот запрещен, поэтому действия женщины оценили как контрабанду. Судить жительницу Тюмени будут по статье, предусматривающей от трех до семи лет реального лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что тюменец заказал в Европе наркотики для своего клуба медитаций. Вещества привезли из Австрии, и за посылку мужчина может получить пожизненный срок.