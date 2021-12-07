Москалькова заявила, что большинство россиян поддерживают QR-коды

07 декабря 2021 в 15:58 Размер текста - 17 +

Россияне, не желающие вакцинироваться, должны быть готовы ограничениям Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Россияне сами решают, вакцинироваться или нет, однако людям, отказавшимся от вакцинации, следует быть готовыми столкнуться с ограничениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она также отметила, что большинство населения поддерживает QR-коды, так как хотят себя защитить. Москалькова считает, что человек сам принимает решение вакцинироваться ему или нет. «Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — заявила Татьяна в интервью НТВ. Она также прокомментировала законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. «Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения», — сообщает Москалькова. 14 декабря в Госдуме состоится обсуждение законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как известно, нормы должны действовать до 1 июня 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне сами решают, вакцинироваться или нет, однако людям, отказавшимся от вакцинации, следует быть готовыми столкнуться с ограничениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она также отметила, что большинство населения поддерживает QR-коды, так как хотят себя защитить. Москалькова считает, что человек сам принимает решение вакцинироваться ему или нет. «Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — заявила Татьяна в интервью НТВ. Она также прокомментировала законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. «Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения», — сообщает Москалькова. 14 декабря в Госдуме состоится обсуждение законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как известно, нормы должны действовать до 1 июня 2022 года.