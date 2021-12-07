Москалькова заявила, что большинство россиян поддерживают QR-коды

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Россияне, не желающие вакцинироваться, должны быть готовы ограничениям Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россияне сами решают, вакцинироваться или нет, однако людям, отказавшимся от вакцинации, следует быть готовыми столкнуться с ограничениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она также отметила, что большинство населения поддерживает QR-коды, так как хотят себя защитить.

Москалькова считает, что человек сам принимает решение вакцинироваться ему или нет. «Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — заявила Татьяна в интервью НТВ.

Она также прокомментировала законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. «Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения», — сообщает Москалькова.

14 декабря в Госдуме состоится обсуждение законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как известно, нормы должны действовать до 1 июня 2022 года.

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Россияне сами решают, вакцинироваться или нет, однако людям, отказавшимся от вакцинации, следует быть готовыми столкнуться с ограничениями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она также отметила, что большинство населения поддерживает QR-коды, так как хотят себя защитить. Москалькова считает, что человек сам принимает решение вакцинироваться ему или нет. «Каждый вправе распоряжаться своим здоровьем и своей жизнью, но мы не можем не учитывать интересы нации в целом, интересы большинства людей. Если человек не вакцинируется, он должен принять условия неких ограничений», — заявила Татьяна в интервью НТВ. Она также прокомментировала законопроекты о введении QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. «Нужно оценить запрос общественного мнения и понимание, как люди видят эту проблему. Но большинство считает, что они должны быть защищены от тех, кто находится в зоне риска, то есть без прививок, и могут быть потенциальными носителями и нанести вред другой части населения», — сообщает Москалькова. 14 декабря в Госдуме состоится обсуждение законопроектов об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Как известно, нормы должны действовать до 1 июня 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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