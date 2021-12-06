Больной СМА пермяк через суд добился дорогостоящего лекарства

Жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву.
«В марте 2021 года была проведена врачебная комиссия. Из-за отсутствия практики и опыта применения нового лекарственного препарата „Рисдиплам“ она отказалась принять решение о назначении без дополнительного обследования пациента и получения консультации Научного центра неврологии г. Москва», — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми. Судья, рассмотрев иск, обязал больницу им. Гринберга незамедлительно вновь созвать комиссию и назначить пациенту необходимое лекарство.
Рисдиплам («Эврисди») был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Его отличием от препарата «Спинраза» является возможность использования в домашних условиях. Одна ампула лекарства стоит более 800 тыс. рублей. URA.RU ранее рассказывало, что в Екатеринбурге всем миром собирали 121 млн рублей на лекарство для двухлетнего Кости Каткова со спинальной мышечной атрофией.
Жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву. «В марте 2021 года была проведена врачебная комиссия. Из-за отсутствия практики и опыта применения нового лекарственного препарата „Рисдиплам“ она отказалась принять решение о назначении без дополнительного обследования пациента и получения консультации Научного центра неврологии г. Москва», — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми. Судья, рассмотрев иск, обязал больницу им. Гринберга незамедлительно вновь созвать комиссию и назначить пациенту необходимое лекарство. Рисдиплам («Эврисди») был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Его отличием от препарата «Спинраза» является возможность использования в домашних условиях. Одна ампула лекарства стоит более 800 тыс. рублей. URA.RU ранее рассказывало, что в Екатеринбурге всем миром собирали 121 млн рублей на лекарство для двухлетнего Кости Каткова со спинальной мышечной атрофией.