06 декабря 2021

Больной СМА пермяк через суд добился дорогостоящего лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Только суд заставил медиков назначить дорогое лекарство Фото:

Жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву.

«В марте 2021 года была проведена врачебная комиссия. Из-за отсутствия практики и опыта применения нового лекарственного препарата „Рисдиплам“ она отказалась принять решение о назначении без дополнительного обследования пациента и получения консультации Научного центра неврологии г. Москва», — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми. Судья, рассмотрев иск, обязал больницу им. Гринберга незамедлительно вновь созвать комиссию и назначить пациенту необходимое лекарство.

Рисдиплам («Эврисди») был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Его отличием от препарата «Спинраза» является возможность использования в домашних условиях. Одна ампула лекарства стоит более 800 тыс. рублей. URA.RU ранее рассказывало, что в Екатеринбурге всем миром собирали 121 млн рублей на лекарство для двухлетнего Кости Каткова со спинальной мышечной атрофией.

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Жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву. «В марте 2021 года была проведена врачебная комиссия. Из-за отсутствия практики и опыта применения нового лекарственного препарата „Рисдиплам“ она отказалась принять решение о назначении без дополнительного обследования пациента и получения консультации Научного центра неврологии г. Москва», — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми. Судья, рассмотрев иск, обязал больницу им. Гринберга незамедлительно вновь созвать комиссию и назначить пациенту необходимое лекарство. Рисдиплам («Эврисди») был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Его отличием от препарата «Спинраза» является возможность использования в домашних условиях. Одна ампула лекарства стоит более 800 тыс. рублей. URA.RU ранее рассказывало, что в Екатеринбурге всем миром собирали 121 млн рублей на лекарство для двухлетнего Кости Каткова со спинальной мышечной атрофией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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