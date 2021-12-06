Больной СМА пермяк через суд добился дорогостоящего лекарства

07 декабря 2021 в 16:07 Размер текста - 17 +

Только суд заставил медиков назначить дорогое лекарство Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву. «В марте 2021 года была проведена врачебная комиссия. Из-за отсутствия практики и опыта применения нового лекарственного препарата „Рисдиплам“ она отказалась принять решение о назначении без дополнительного обследования пациента и получения консультации Научного центра неврологии г. Москва», — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми. Судья, рассмотрев иск, обязал больницу им. Гринберга незамедлительно вновь созвать комиссию и назначить пациенту необходимое лекарство. Рисдиплам («Эврисди») был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Его отличием от препарата «Спинраза» является возможность использования в домашних условиях. Одна ампула лекарства стоит более 800 тыс. рублей. URA.RU ранее рассказывало, что в Екатеринбурге всем миром собирали 121 млн рублей на лекарство для двухлетнего Кости Каткова со спинальной мышечной атрофией. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жителю Перми, страдающему спинальной мышечной атрофией, пришлось через суд добиваться назначения дорогостоящего лекарства. Местная врачебная комиссия отказала ему в препарате, отправив на дополнительные обследования в Москву. «В марте 2021 года была проведена врачебная комиссия. Из-за отсутствия практики и опыта применения нового лекарственного препарата „Рисдиплам“ она отказалась принять решение о назначении без дополнительного обследования пациента и получения консультации Научного центра неврологии г. Москва», — сообщается на сайте Кировского районного суда Перми. Судья, рассмотрев иск, обязал больницу им. Гринберга незамедлительно вновь созвать комиссию и назначить пациенту необходимое лекарство. Рисдиплам («Эврисди») был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Его отличием от препарата «Спинраза» является возможность использования в домашних условиях. Одна ампула лекарства стоит более 800 тыс. рублей. URA.RU ранее рассказывало, что в Екатеринбурге всем миром собирали 121 млн рублей на лекарство для двухлетнего Кости Каткова со спинальной мышечной атрофией.