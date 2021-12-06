У избитого фермером курганского прокурора новый начальник

07 декабря 2021 в 16:22 Размер текста - 17 +

В Далматовском районе, где фермер едва не убил запрокурора, новый прокурор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокурором Далматовского района Курганской области назначен старший советник юстиции Александр Зеленин. Об этом сообщает районная администрация. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 1037-к на должность прокурора Далматовского района назначен старший советник юстиции Александр Викторович Зеленин», — говорится в сообщении администрации района. Зеленин родился в 1983 году, окончил юридический факультет КГУ в 2005 году. Ранее служил в прокуратуре Каргапольского района и Шадринска в должности помощника прокурора, был старшим прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Кургана, а до недавнего времени — прокурором Мишкинского района. Имеет два поощрения от прокурора Курганской области и одно поощрение от Генерального прокурора Российской Федерации. Ранее URA.RU писало об инциденте с зампрокурора Далматовского района Дмитрием Дедулей. Ночью 13 октября на парковке придорожного кафе «Светлана» между ним и его родственником — фермером Аманжолом Саутбаевым произошла ссора. Саутбаев, по данным силовиков, избил прокурора, накинул ему на шею трос, другой конец троса привязал к автомобилю и протащил таким образом несколько метров по асфальту. Саутбаева по решению Катайского районного суда поместили под домашний арест, а позже под стражу. Прокурором Далматовского района назначен Александр Зеленин фото: администрация Далматовского района

Прокурором Далматовского района Курганской области назначен старший советник юстиции Александр Зеленин. Об этом сообщает районная администрация. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации № 1037-к на должность прокурора Далматовского района назначен старший советник юстиции Александр Викторович Зеленин», — говорится в сообщении администрации района. Зеленин родился в 1983 году, окончил юридический факультет КГУ в 2005 году. Ранее служил в прокуратуре Каргапольского района и Шадринска в должности помощника прокурора, был старшим прокурором отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Кургана, а до недавнего времени — прокурором Мишкинского района. Имеет два поощрения от прокурора Курганской области и одно поощрение от Генерального прокурора Российской Федерации. Ранее URA.RU писало об инциденте с зампрокурора Далматовского района Дмитрием Дедулей. Ночью 13 октября на парковке придорожного кафе «Светлана» между ним и его родственником — фермером Аманжолом Саутбаевым произошла ссора. Саутбаев, по данным силовиков, избил прокурора, накинул ему на шею трос, другой конец троса привязал к автомобилю и протащил таким образом несколько метров по асфальту. Саутбаева по решению Катайского районного суда поместили под домашний арест, а позже под стражу.