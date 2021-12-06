Руководство предприятия не слышит жалобы своих сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работники Челябинского тракторного завода (ЧТЗ) пожаловались на уровень оснащения их средствами индивидуальной защиты. Видео с жалобами рабочих опубликовали на youtube-канале Федерации профсоюзов Челябинской области.

«Мы работаем в рваных перчатках и грязных куртках. Некоторые рабочие выходят на смену в „домашнем“. Кто-то даже в кросcовках. В старых очках и масках ничего не видно», — написано в обращении работников ЧТЗ под видео.

URA.RU связалось с председателем профкома ЧТЗ Олегом Косых. По его словам, с каждым годом уровень обеспечения работников спецодеждой падает. В 2019 и 2020 годах рабочие получали 40% средств защиты от нормы, в 2021 это значение упало почти в два раза. Сейчас рабочие получают 25% от нормы. По нормам, на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты выделили около 25 млн рублей, по факту — предприятие закупило СИЗ всего на 6 млн.

«Люди работают в одной одежде по несколько лет. Тем, кто работает в цехах, при большой температуре, должны выдаваться две пары ботинок. На деле же, работники не получают ни одной, и вынуждены покупать рабочую обувь за свой счет», — рассказал URA.RU Косых.

Председатель профкома добавил, что с директором предприятия невозможно связаться. Руководящие группы на заводе меняются практически каждый год.

«Это жизнь и здоровье людей! Вы нарушаете закон! Никакая страховка не вернет здоровье работника», — напомнил руководству завода Олег Косых.

URA.RU связалось с пресс-службой ЧТЗ. Там сказали, что предоставят комментарий позже. На момент публикации комментарий не поступил.

Ранее руководством ЧТЗ было принято решение о кадровой чистке. Завод объявил о массовом сокращении пенсионеров. Федерация профсоюзов встала на сторону работников и попросило губернатора Алексея Текслера повлиять на сокращение штата.