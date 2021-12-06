Четыре района Курганской области рискуют остаться без отопления

«Уралкотел» готов остановить подачу тепла в четырех районах области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители четырех районов Курганской области могут остаться без отопления с 1 января. Предприниматель из Екатеринбурга, директор группы компаний «Уралкотел» Леонид Бычков заявил, что готов остановить подачу тепла из-за тяжелого финансового положения. Об этом он написал в обращении к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву.

«С 1 января я вынужден остановить подачу тепловой энергии в Белозерском, Сафакульевском, Альменевском, Щучанском районах по причине отсутствия денег на закупку угля и тяжелого финансового положения. Я направил главам районов письма о возможном возникновении ЧС и необходимости принять меры», — написал Леонид Бычков в обращении к Якушеву.

По словам Бычкова, курганские потребители должны более 34 млн рублей за 2020 год. Растут долги у Белозерского и Альменевского районов. Не платят за аренду оборудования в Петухово. При этом топливо подорожало на 50% к уровню прошлого года, отметил он.

В пресс-службе правительства области ответили, что у бюджета нет долгов перед данными организациями. «Задолженность перед энергетическим холдингом „Уралкотел“ 9,6 млн рублей оспаривается в судах. Неоднократно организовывались и проводились совещания по вопросу погашения задолженности перед теплоснабжающими организациями. По результатам совещаний задолженность контрагентов снизилась на 17,1 млн рублей. Сейчас главами районов ведутся переговоры с руководством „Уралкотла“ о дальнейшем сотрудничестве. Во всех районах сформирован необходимый запас топлива на котельных», — уточнили власти. По поводу долгов населения правительство добавило, что ответственность за сбор оплаты лежит на ресурсоснабжающей организации, которая вправе в соответствии с законодательством потребовать оплату с должников в судебном порядке.

Предприниматель Бычков привел данные о задолженности курганских компаний Скрин обращения Бычкова

По данным Бычкова, задолженность курганских потребителей составила 34,6 млн рублей Скрин обращения Бычкова