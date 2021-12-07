Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 11% за неделю

07 декабря 2021 в 17:26 Размер текста - 17 +

В России стали меньше болеть коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 11%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По его словам, тенденция к снижению заболеваемости COVID наблюдается в России уже вторую неделю. «Темп снижения составил почти 11% за неделю. Койки, которые освобождаются, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями», — сказал Мурашко. Его словам транслирует telegram-канал правительства РФ. По данным Мурашко, в настоящее время более 660 тысяч пациентов с COVID проходят лечение амбулаторно. Еще 168 тысяч лечатся в стационарах. Около 5 тысяч заболевших находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В резерве в больницах остается 25% коек для коронавирусных больных. Как отметил Мурашко, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн россиян. Кроме того, во все регионы отправлен препарат для борьбы с коронавирусом «Ремдесивир». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 11%. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением инфекции. По его словам, тенденция к снижению заболеваемости COVID наблюдается в России уже вторую неделю. «Темп снижения составил почти 11% за неделю. Койки, которые освобождаются, возвращаются к плановому оказанию медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями», — сказал Мурашко. Его словам транслирует telegram-канал правительства РФ. По данным Мурашко, в настоящее время более 660 тысяч пациентов с COVID проходят лечение амбулаторно. Еще 168 тысяч лечатся в стационарах. Около 5 тысяч заболевших находятся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В резерве в больницах остается 25% коек для коронавирусных больных. Как отметил Мурашко, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн россиян. Кроме того, во все регионы отправлен препарат для борьбы с коронавирусом «Ремдесивир».