Источник: в Перми срывается одно из главных обещаний к 300-летию

Фасады многих домов в центре Перми требуют ремонта Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Ремонт фасадов домов в центре Перми находится под угрозой срыва. Из 26 зданий, которые фонд капремонта планировал закончить к концу года, по состоянию на ноябрь были отремонтированы только три.

«Проблема в самом фонде, — рассказывает собеседник URA.RU в ведомстве. — Если говорить про улицу Петропавловскую, то фонд не может найти подрядчиков на эти работы. Но по соседним, точно таким же домам, где заказчиком является не фонд, подрядчики контрактуются, работы ведутся».

В 2022 году с учетом остатков этого года планируется отремонтировать фасады 45 домов. Из них, рассказывает источник, близкий к фонду капремонта, в 20 работы идут, по 11 начато проектирование (документация должна быть готова в первом полугодии 2022 года), по шести договоры расторгнуты, по трем — на стадии заключения, по четырем нет подрядчиков, а по одному дому «вообще ничего не проводится».

«Учитывая сезонность выполнения работ по капитальному ремонту фасадов и разные стадии нахождения исполнения мероприятий по указанным домам, завершить ремонт фасадов во всех 45 домах к концу 2022 года не представится возможным, — прогнозирует собеседник. — Если говорить о домах на Комсомольском проспекте и ул. Героев Хасана, которые власти обещали сдать в этом году, то по некоторым из них работы даже не начаты».

В краевое министерство ЖКХ был направлен соответствующий запрос. Ответ на момент публикации не получен.

Отметим, что ремонт фасадов домов и главных улиц города являются одним из немногих мероприятий «Перми-300», которые реально было выполнить до юбилея. Ранее URA.RU сообщало, что подрядчики отказываются от работы с фондом капремонта из-за излишней бюрократии при проведении работ.