В Пермском крае срывается программа капремонта

Источники: скандалы из-за домов без крыш будут повторяться

06 декабря 2021 в 18:51 Размер текста - 17 +

Ремонтировать дома мешает бюрократия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполнение программы капремонта в Пермском крае находится под угрозой. По данным источников URA.RU, из-за излишней бюрократии и нехватки специалистов в фонде, подрядчики не могут получить ни авансы, ни оплату за выполненные работы. Из-за этих трудностей летом этого года в разы увеличилось число жалоб от жителей на раскрытые крыши и заброшенные работы по их ремонту. В фонде уверяют, что виноваты сами подрядчики. Новость по теме Пермские рабочие из-за невыплат оставили дома без крыш «Столь ужасающая ситуация с проведением работ в этом году стала результатом усложнения механизма оплаты авансов подрядным организациям, — говорит собеседник, ранее работавший в фонде. — Плюс сказывается долгая, забюрократизированная процедура приемки работ, которая, бывает, заканчивается безосновательным отказом от оплаты». Один из подрядчиков на условиях анонимности рассказал, что приемка растягивается на полгода-год. И все это время фонд не платит компаниям. «Пишем, как положено, что все выполнили, просим принять. Ничего. Звонишь — или трубки не берут, или некогда, — говорит подрядчик. — Через месяц-два выдают замечания. Быстро исправляешь — звонишь по новой. И так по каждому этапу. Мы уже заложили все имущество, что было, чтобы расплатиться с работниками и с банками». Проблема в том, что из фонда за последний год уволились больше 40% сотрудников, говорит другой собеседник информагентства. В результате кратно выросла нагрузка на оставшихся работников. В этом году с приемкой затягивают и сами подрядчики. Стоимость стройматериалов выросла в несколько раз, а законодательство, позволяющее увеличивать стоимость работ по заключенным контрактам, появилось месяц назад. Новость по теме В доме пермяков после капремонта побежали ручьи с потолка. «Развалилась даже кровать». Видео В результате в этом году фонд капитального ремонта в этом году рискует вернуться к провальным показателям 2016 года. Источник, близкий к фонду, сообщает, что по части выполнения работ оператор пока выходит на показатель в 800 млн руб. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 и 2020 годах (1,2 млрд рублей. и 1,5 млрд рублей соответственно). Краткосрочный план на 2021—2023 годы за 10 месяцев 2021 выполнен на 0,2% (или один дом). В краевом минЖКХ эти цифры не подтверждают. По данным ведомства, сейчас завершено 4015 из 6864 видов работ, запланированных на 2020—2021 годы, что составляет 59%. В минЖКХ добавляют, что в текущем году фонд впервые проводит работу по расторжению договоров с подрядными организациями и по внесению их в реестр недобросовестных подрядчиков. Например, ООО «АудитЭнергоПроект» в 2021 году «не исполнил 21 заключенный договор на проведение 203 видов работ по капремонту 93 домов». Собеседники URA.RU в статистике фонда сомневаются. «В среднем, фонд ремонтировал по 350 домов в год. 4015 видов работ, о которых говорят сейчас, — это по 10 видам работ на одном доме. Сомнительные цифры», — подытожил источник. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполнение программы капремонта в Пермском крае находится под угрозой. По данным источников URA.RU, из-за излишней бюрократии и нехватки специалистов в фонде, подрядчики не могут получить ни авансы, ни оплату за выполненные работы. Из-за этих трудностей летом этого года в разы увеличилось число жалоб от жителей на раскрытые крыши и заброшенные работы по их ремонту. В фонде уверяют, что виноваты сами подрядчики. «Столь ужасающая ситуация с проведением работ в этом году стала результатом усложнения механизма оплаты авансов подрядным организациям, — говорит собеседник, ранее работавший в фонде. — Плюс сказывается долгая, забюрократизированная процедура приемки работ, которая, бывает, заканчивается безосновательным отказом от оплаты». Один из подрядчиков на условиях анонимности рассказал, что приемка растягивается на полгода-год. И все это время фонд не платит компаниям. «Пишем, как положено, что все выполнили, просим принять. Ничего. Звонишь — или трубки не берут, или некогда, — говорит подрядчик. — Через месяц-два выдают замечания. Быстро исправляешь — звонишь по новой. И так по каждому этапу. Мы уже заложили все имущество, что было, чтобы расплатиться с работниками и с банками». Проблема в том, что из фонда за последний год уволились больше 40% сотрудников, говорит другой собеседник информагентства. В результате кратно выросла нагрузка на оставшихся работников. В этом году с приемкой затягивают и сами подрядчики. Стоимость стройматериалов выросла в несколько раз, а законодательство, позволяющее увеличивать стоимость работ по заключенным контрактам, появилось месяц назад. В результате в этом году фонд капитального ремонта в этом году рискует вернуться к провальным показателям 2016 года. Источник, близкий к фонду, сообщает, что по части выполнения работ оператор пока выходит на показатель в 800 млн руб. Это почти в два раза меньше, чем в 2019 и 2020 годах (1,2 млрд рублей. и 1,5 млрд рублей соответственно). Краткосрочный план на 2021—2023 годы за 10 месяцев 2021 выполнен на 0,2% (или один дом). В краевом минЖКХ эти цифры не подтверждают. По данным ведомства, сейчас завершено 4015 из 6864 видов работ, запланированных на 2020—2021 годы, что составляет 59%. В минЖКХ добавляют, что в текущем году фонд впервые проводит работу по расторжению договоров с подрядными организациями и по внесению их в реестр недобросовестных подрядчиков. Например, ООО «АудитЭнергоПроект» в 2021 году «не исполнил 21 заключенный договор на проведение 203 видов работ по капремонту 93 домов». Собеседники URA.RU в статистике фонда сомневаются. «В среднем, фонд ремонтировал по 350 домов в год. 4015 видов работ, о которых говорят сейчас, — это по 10 видам работ на одном доме. Сомнительные цифры», — подытожил источник.