Во Вьетнаме готовы покупать тюменские конфеты и алкоголь

Кроме кондитерских изделий вьетнамцев заинтересовали свинина, алкоголь, курица, мороженое и мука из Тюменской области Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Тюменские власти провели переговоры с ассоциацией «Общество российско-вьетнамской дружбы», после чего вьетнамская сторона определила перечень местных товаров, которые будут востребованы на зарубежном рынке. Информация об этом содержится в отчете правительства Тюменской области, текст которого есть в распоряжении URA.RU. В частности, речь идет о кондитерских изделиях и алкоголе.

«Установлено плодотворное взаимодействие с ассоциацией „Общество российско-вьетнамской дружбы“. Вьетнамской стороной определены производители, чья продукция будет востребована на вьетнамском рынке. Выделено пять предприятий: „Ишимский комбинат хлебопродуктов“, „Ландис“, „ПРОДО Тюменский бройлер“, „Слада“ и производитель алкогольной продукции „Бенат“», — говорится в отчете правительства Тюменской области.

Так, зарубежный рынок готов принять поставки муки и кондитерских изделий из Ишима, мороженого из поселка Боровский, курицы из Каскары, а также водки из Тюмени.

Согласно документу, вьетнамцев также заинтересовала и тюменская свинина. В частности, в работу активно включился «Ишимский мясокомбинат»: чтобы выйти на рынок Вьетнама ему необходимо соответствовать требованиям страны к импортным товарам.

Ранее URA.RU писало, что в части продукции «Ишимского мясокомбината» были найдены следы антибиотиков. Предприятие оштрафовали на 400 тысяч рублей.