07 декабря 2021
06 декабря 2021

К банкротству фирмы челябинского депутата подключаются москвичи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание совета депутатов Центрального района. Челябинск, иванов олег
К фирме Олега Иванова появились претензии за пределами Челябинской области Фото:

Московская компания готовит иск о банкротстве компании «Альфастрой», принадлежащей депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Это следует из данных сервиса СБИС. Череда неприятностей для нее началась с обысков, проведенных сотрудниками регионального УФСБ.

«ООО „Смарта Финанс“ сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Альфастрой“ несостоятельным. В связи с наличием у общества признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“», — говорится в опубликованном документе.

Ранее банкротства фирм Иванова добивалась налоговая инспекция, требовавшая начать в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре. Однако бизнесмену удалось полностью отбить претензии налоговиков в суде. Также 125 млн рублей с бизнеса Иванова взыскивает «Челябинвестбанк».

В сентябре текущего года в бизнес-офисы Иванова нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовала аудиторская проверка расходов бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы, проведенная Контрольно-счетной палатой. Сам депутат не ответил на звонок корреспондента агентства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Московская компания готовит иск о банкротстве компании «Альфастрой», принадлежащей депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Это следует из данных сервиса СБИС. Череда неприятностей для нее началась с обысков, проведенных сотрудниками регионального УФСБ. «ООО „Смарта Финанс“ сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Альфастрой“ несостоятельным. В связи с наличием у общества признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“», — говорится в опубликованном документе. Ранее банкротства фирм Иванова добивалась налоговая инспекция, требовавшая начать в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре. Однако бизнесмену удалось полностью отбить претензии налоговиков в суде. Также 125 млн рублей с бизнеса Иванова взыскивает «Челябинвестбанк». В сентябре текущего года в бизнес-офисы Иванова нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовала аудиторская проверка расходов бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы, проведенная Контрольно-счетной палатой. Сам депутат не ответил на звонок корреспондента агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...