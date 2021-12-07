К банкротству фирмы челябинского депутата подключаются москвичи

К фирме Олега Иванова появились претензии за пределами Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московская компания готовит иск о банкротстве компании «Альфастрой», принадлежащей депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову. Это следует из данных сервиса СБИС. Череда неприятностей для нее началась с обысков, проведенных сотрудниками регионального УФСБ.

«ООО „Смарта Финанс“ сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ООО „Альфастрой“ несостоятельным. В связи с наличием у общества признаков банкротства, предусмотренных Федеральным законом „О несостоятельности (банкротстве)“», — говорится в опубликованном документе.

Ранее банкротства фирм Иванова добивалась налоговая инспекция, требовавшая начать в отношении должника конкурсное производство по упрощенной процедуре. Однако бизнесмену удалось полностью отбить претензии налоговиков в суде. Также 125 млн рублей с бизнеса Иванова взыскивает «Челябинвестбанк».

В сентябре текущего года в бизнес-офисы Иванова нагрянули сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовала аудиторская проверка расходов бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы, проведенная Контрольно-счетной палатой. Сам депутат не ответил на звонок корреспондента агентства.