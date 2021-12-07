Путин назвал главную проблему для россиян

Рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.
«Главная проблема — рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году нужно вернуться к целевому уровню в 4%», — заявил Путин. Трансляция совещания с членами правительства ведется на телеканале «Россия 24».
Президент также отметил, что обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%. А бороться с растущей инфляцией следует главным образом с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам.
Рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Главная проблема — рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году нужно вернуться к целевому уровню в 4%», — заявил Путин. Трансляция совещания с членами правительства ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%. А бороться с растущей инфляцией следует главным образом с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам. Ранее Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков.