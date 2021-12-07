Путин назвал главную проблему для россиян

07 декабря 2021 в 19:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин предложил способ борьбы с растущей инфляцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Главная проблема — рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году нужно вернуться к целевому уровню в 4%», — заявил Путин. Трансляция совещания с членами правительства ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%. А бороться с растущей инфляцией следует главным образом с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам. Ранее Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Главная проблема — рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году нужно вернуться к целевому уровню в 4%», — заявил Путин. Трансляция совещания с членами правительства ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%. А бороться с растущей инфляцией следует главным образом с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам. Ранее Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков.