Путин назвал главную проблему для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХХ съезд партии
Владимир Путин предложил способ борьбы с растущей инфляцией Фото:

Рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Главная проблема — рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году нужно вернуться к целевому уровню в 4%», — заявил Путин. Трансляция совещания с членами правительства ведется на телеканале «Россия 24».

Президент также отметил, что обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%. А бороться с растущей инфляцией следует главным образом с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам.

Ранее Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Главная проблема — рост инфляции. На конец ноября она составила 8,4%. В 2022 году нужно вернуться к целевому уровню в 4%», — заявил Путин. Трансляция совещания с членами правительства ведется на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что обеспечить рост реальных доходов россиян не ниже 2,5%. А бороться с растущей инфляцией следует главным образом с помощью увеличения предложения на рынке, прежде всего по продуктам. Ранее Минтруд РФ подготовил предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...