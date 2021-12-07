Путин высказался о штамме «Омикрон» после новости URA.RU. Видео

07 декабря 2021 в 19:44 Размер текста - 17 +

Владимир Путин привел мнение ученых о том, что «Омикрон» — это живая вакцина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Президент РФ на совещании с правительством РФ заявил, что новый штамм ковида «Омикрон» может быть «не таким вредным». Его даже называют «живая вакцина», отметил Путин. Ранее в разговоре с URA.RU «живой вакциной» омикрон назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Решать задачи придется в непростых условиях распространения эпидемии — нового штамма коронавируса [«Омикрон]. Хотя говорят, что он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты называют это «живая вакцинация». Но не будем забегать вперед. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но все равно, мы должны исходить из того, что уже пережили предыдущие полтора года пандемии и знаем все подводные камни», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, проходящим в формате видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее URA.RU впервые сообщило о том, что вирусолог Петр Чумаков назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной. В разговоре с журналистами агентства он отметил, что коронавирусная инфекция стала менее патогенной, но при этом одновременно и более заразной. По его предположению, новый штамм «Омикрон» может быть живой вакциной против коронавируса, который появился естественным образом в результате мутации. Те, кто перенесет его, станут устойчивее к новым вариантам, добавил ученый. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ на совещании с правительством РФ заявил, что новый штамм ковида «Омикрон» может быть «не таким вредным». Его даже называют «живая вакцина», отметил Путин. Ранее в разговоре с URA.RU «живой вакциной» омикрон назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Решать задачи придется в непростых условиях распространения эпидемии — нового штамма коронавируса [«Омикрон]. Хотя говорят, что он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты называют это «живая вакцинация». Но не будем забегать вперед. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но все равно, мы должны исходить из того, что уже пережили предыдущие полтора года пандемии и знаем все подводные камни», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, проходящим в формате видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее URA.RU впервые сообщило о том, что вирусолог Петр Чумаков назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной. В разговоре с журналистами агентства он отметил, что коронавирусная инфекция стала менее патогенной, но при этом одновременно и более заразной. По его предположению, новый штамм «Омикрон» может быть живой вакциной против коронавируса, который появился естественным образом в результате мутации. Те, кто перенесет его, станут устойчивее к новым вариантам, добавил ученый.