Президент РФ на совещании с правительством РФ заявил, что новый штамм ковида «Омикрон» может быть «не таким вредным». Его даже называют «живая вакцина», отметил Путин. Ранее в разговоре с URA.RU «живой вакциной» омикрон назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.
«Решать задачи придется в непростых условиях распространения эпидемии — нового штамма коронавируса [«Омикрон]. Хотя говорят, что он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты называют это «живая вакцинация». Но не будем забегать вперед. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но все равно, мы должны исходить из того, что уже пережили предыдущие полтора года пандемии и знаем все подводные камни», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, проходящим в формате видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее URA.RU впервые сообщило о том, что вирусолог Петр Чумаков назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной. В разговоре с журналистами агентства он отметил, что коронавирусная инфекция стала менее патогенной, но при этом одновременно и более заразной. По его предположению, новый штамм «Омикрон» может быть живой вакциной против коронавируса, который появился естественным образом в результате мутации. Те, кто перенесет его, станут устойчивее к новым вариантам, добавил ученый.
Президент РФ на совещании с правительством РФ заявил, что новый штамм ковида «Омикрон» может быть «не таким вредным». Его даже называют «живая вакцина», отметил Путин. Ранее в разговоре с URA.RU «живой вакциной» омикрон назвал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков. «Решать задачи придется в непростых условиях распространения эпидемии — нового штамма коронавируса [«Омикрон]. Хотя говорят, что он не такой вредный вроде бы. Некоторые специалисты называют это «живая вакцинация». Но не будем забегать вперед. Страхи оказались преждевременными по поводу этого нового штамма, но все равно, мы должны исходить из того, что уже пережили предыдущие полтора года пандемии и знаем все подводные камни», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам, проходящим в формате видеоконференции. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее URA.RU впервые сообщило о том, что вирусолог Петр Чумаков назвал штамм COVID «Омикрон» живой вакциной. В разговоре с журналистами агентства он отметил, что коронавирусная инфекция стала менее патогенной, но при этом одновременно и более заразной. По его предположению, новый штамм «Омикрон» может быть живой вакциной против коронавируса, который появился естественным образом в результате мутации. Те, кто перенесет его, станут устойчивее к новым вариантам, добавил ученый.