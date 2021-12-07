Минобрнауки России выпустило музыкальный альбом

Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) совместно со студией Monoleak выпустили новый альбом, в котором рассказывается о главных научных достижениях этого года. Альбом называется «Звуки науки».
«За год научными институтами, исследовательскими центрами и университетами под руководством Минобрнауки были созданы или запущены в разработку тысячи научных проектов в абсолютно разных сферах. Музыкальный альбом „Звуки науки“ — цифровая аудиальная выставка, где можно узнать о 9 главных научных достижениях года», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Главными темами музыкальных композиций, которые вошли в альбом, стали интересные события во Вселенной, происходившие миллиарды лет назад. Были затронуты вопросы о бесконечной энергии, защиты Земли от вредных испарений или человека от вирусов. Отмечается также, что 2021 год стал в РФ Годом науки и технологий, и отчасти музыкальный альбом министерства приурочен к этому событию.
«Студия Monoleak представила их в виде полноценного альбома, состоящего из 9 композиций, написанных по тем же принципам, по которым работает каждый из объектов. Например, принцип работы коллайдера NICA, основанный на разгоне и столкновении частиц, которые при контакте распадаются на еще более мелкие элементы, лег в основу одноименной композиции. В ней вся музыка строится на концепции мультипространственного вращения», — дополняет Минобрнауки.
Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки) совместно со студией Monoleak выпустили новый альбом, в котором рассказывается о главных научных достижениях этого года. Альбом называется «Звуки науки». «За год научными институтами, исследовательскими центрами и университетами под руководством Минобрнауки были созданы или запущены в разработку тысячи научных проектов в абсолютно разных сферах. Музыкальный альбом „Звуки науки“ — цифровая аудиальная выставка, где можно узнать о 9 главных научных достижениях года», — говорится в пресс-релизе ведомства. Главными темами музыкальных композиций, которые вошли в альбом, стали интересные события во Вселенной, происходившие миллиарды лет назад. Были затронуты вопросы о бесконечной энергии, защиты Земли от вредных испарений или человека от вирусов. Отмечается также, что 2021 год стал в РФ Годом науки и технологий, и отчасти музыкальный альбом министерства приурочен к этому событию. «Студия Monoleak представила их в виде полноценного альбома, состоящего из 9 композиций, написанных по тем же принципам, по которым работает каждый из объектов. Например, принцип работы коллайдера NICA, основанный на разгоне и столкновении частиц, которые при контакте распадаются на еще более мелкие элементы, лег в основу одноименной композиции. В ней вся музыка строится на концепции мультипространственного вращения», — дополняет Минобрнауки. Альбом уже доступен на различных площадках: Яндекс.Музыка, Spotify, Apple Music, Boom, VK Music, Youtube Music. В основу музыкальных композиций легли следующие научные достижения: