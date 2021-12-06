06 декабря 2021

В тюменской ФСИН опровергли голодовку осужденного из «банды ФСБ»

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Голосование на выборах Президента Российской Федерации в Следственном изоляторе №1. Екатеринбург, камера, зона, закрытая дверь, заключение, тюрьма, сизо1
Заключенный Александр Кобылин смог принять участие в онлайн-заседании по своему делу (архивное фото) Фото:

В УФСИН по Тюменской области опровергли информацию о том, что осужденный член «банды ФСБ» Александр Кобылин, отбывающий срок в тюменской колонии, объявил голодовку. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе ведомства.

«Информация, размещенная в СМИ, об объявлении голодовки одним из осужденных, отбывающим наказание в ИК-2, а также нарушении его прав (препятствие участия в судебном заседании), не соответствует действительности. 7 декабря посредством видеосвязи он принял участие в заседании по своему уголовному делу. Заявлений и жалоб в адрес администрации от него не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что члена «банды ФСБ» Александра Кобылина не допустили к конференции с Верховным судом РФ. По словам жены осужденного, его поместили в штрафной изолятор ИК-2, чтобы он не смог принять участие в онлайн-заседании.

Как писало URA.RU, Александр Кобылин — участник так называемой «банды ФСБ», промышлявшей в Тюмени почти 10 лет. В 2019 году ее члены были осуждены. В группировку входили сотрудники ФСБ. По делу банды было доказано 18 случаев убийств.

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В УФСИН по Тюменской области опровергли информацию о том, что осужденный член «банды ФСБ» Александр Кобылин, отбывающий срок в тюменской колонии, объявил голодовку. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе ведомства. «Информация, размещенная в СМИ, об объявлении голодовки одним из осужденных, отбывающим наказание в ИК-2, а также нарушении его прав (препятствие участия в судебном заседании), не соответствует действительности. 7 декабря посредством видеосвязи он принял участие в заседании по своему уголовному делу. Заявлений и жалоб в адрес администрации от него не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области. Ранее в СМИ появилась информация о том, что члена «банды ФСБ» Александра Кобылина не допустили к конференции с Верховным судом РФ. По словам жены осужденного, его поместили в штрафной изолятор ИК-2, чтобы он не смог принять участие в онлайн-заседании. Как писало URA.RU, Александр Кобылин — участник так называемой «банды ФСБ», промышлявшей в Тюмени почти 10 лет. В 2019 году ее члены были осуждены. В группировку входили сотрудники ФСБ. По делу банды было доказано 18 случаев убийств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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