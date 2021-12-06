В тюменской ФСИН опровергли голодовку осужденного из «банды ФСБ»

Заключенный Александр Кобылин смог принять участие в онлайн-заседании по своему делу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В УФСИН по Тюменской области опровергли информацию о том, что осужденный член «банды ФСБ» Александр Кобылин, отбывающий срок в тюменской колонии, объявил голодовку. Информацию URA.RU предоставили в пресс-службе ведомства.

«Информация, размещенная в СМИ, об объявлении голодовки одним из осужденных, отбывающим наказание в ИК-2, а также нарушении его прав (препятствие участия в судебном заседании), не соответствует действительности. 7 декабря посредством видеосвязи он принял участие в заседании по своему уголовному делу. Заявлений и жалоб в адрес администрации от него не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе УФСИН по Тюменской области.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что члена «банды ФСБ» Александра Кобылина не допустили к конференции с Верховным судом РФ. По словам жены осужденного, его поместили в штрафной изолятор ИК-2, чтобы он не смог принять участие в онлайн-заседании.

Как писало URA.RU, Александр Кобылин — участник так называемой «банды ФСБ», промышлявшей в Тюмени почти 10 лет. В 2019 году ее члены были осуждены. В группировку входили сотрудники ФСБ. По делу банды было доказано 18 случаев убийств.