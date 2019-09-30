Уральский окружной военный суд вынес приговор двум участникам тюменской «банды ФСБ», промышлявшей в регионе почти 10 лет — с 2008 по 2017 годы.
«Экс-сотрудника ФСБ Евгения Гладких за шесть убийств, нападения и угоны отправили в колонию на 25 лет», — передает 72.RU. Также известно, что тренер по самбо Александр Кобылин получил 12 лет лишения свободы. На счету мужчины три убийства. При этом уточняется, что гособвинители просили для членов группировки самые суровые сроки — пожизненное и 10 лет колонии.
Что касается других участников, то главарь банды до суда не дожил. Покончил с собой Владимир Гилев в СИЗО. В отношении погибшего уголовное дело закрыли. Подельник Алексей Коротков уже отбывает 24-летний срок в местах лишения свободы. Еще один участник — Сергей Зозуля объявлен в международный розыск.
Ранее сообщалось, что участник «банды ФСБ» Евгений Гладких может получить пожизненное наказание. Согласно данным следствия, по делу «банды ФСБ» доказано 18 убийств, при этом их общее число доходит до 50.