Появилось видео задержания нападавшего в МФЦ Москвы

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Несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера. Курган, видеокамера, полиция, съемка видео, эшник
На кадрах сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото:
новость из сюжета
В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски

Ряд СМИ распространяет видео с задержания мужчины, который подозревается в стрельбе в одном из МФЦ Москвы. Судя по кадрам, движение по всему Т-образному перекрестку неподалеку от места инцидента было перекрыто автомобилями полиции и скорой помощи.

«На кадрах видно, как правоохранители ведут предполагаемого злоумышленника к машине. По версии следствия, огонь на Новокузьминской улице открыл 45-летний бывший военный Сергей Г», — отмечает «Пятый канал».

Кроме того, детали задержания привел сотрудник правоохранительных органов Георгий Домолаев. Он утверждает, что бросился за мужчиной сразу же, как только все случилось.

«Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ», — отметил он.

Отмечается также, что мужчина оказал сопротивление. Но сотрудник МВД не дал воспользоваться ножом, висевшим у того на поясе, а также огнестрельным оружием. Полицейского, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде.

Стрельба произошла вечером 7 декабря. Один из посетителей МФЦ отказался надевать маску и открыл огонь по людям. Погибло два человека, ранено — три, в том числе 10-летняя девочка.

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Ряд СМИ распространяет видео с задержания мужчины, который подозревается в стрельбе в одном из МФЦ Москвы. Судя по кадрам, движение по всему Т-образному перекрестку неподалеку от места инцидента было перекрыто автомобилями полиции и скорой помощи. «На кадрах видно, как правоохранители ведут предполагаемого злоумышленника к машине. По версии следствия, огонь на Новокузьминской улице открыл 45-летний бывший военный Сергей Г», — отмечает «Пятый канал». Кроме того, детали задержания привел сотрудник правоохранительных органов Георгий Домолаев. Он утверждает, что бросился за мужчиной сразу же, как только все случилось. «Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ», — отметил он. Отмечается также, что мужчина оказал сопротивление. Но сотрудник МВД не дал воспользоваться ножом, висевшим у того на поясе, а также огнестрельным оружием. Полицейского, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Стрельба произошла вечером 7 декабря. Один из посетителей МФЦ отказался надевать маску и открыл огонь по людям. Погибло два человека, ранено — три, в том числе 10-летняя девочка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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