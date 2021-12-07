Появилось видео задержания нападавшего в МФЦ Москвы

07 декабря 2021 в 20:41 Размер текста - 17 +

На кадрах сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски Ряд СМИ распространяет видео с задержания мужчины, который подозревается в стрельбе в одном из МФЦ Москвы. Судя по кадрам, движение по всему Т-образному перекрестку неподалеку от места инцидента было перекрыто автомобилями полиции и скорой помощи. «На кадрах видно, как правоохранители ведут предполагаемого злоумышленника к машине. По версии следствия, огонь на Новокузьминской улице открыл 45-летний бывший военный Сергей Г», — отмечает «Пятый канал». Кроме того, детали задержания привел сотрудник правоохранительных органов Георгий Домолаев. Он утверждает, что бросился за мужчиной сразу же, как только все случилось. «Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ», — отметил он. Отмечается также, что мужчина оказал сопротивление. Но сотрудник МВД не дал воспользоваться ножом, висевшим у того на поясе, а также огнестрельным оружием. Полицейского, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Стрельба произошла вечером 7 декабря. Один из посетителей МФЦ отказался надевать маску и открыл огонь по людям. Погибло два человека, ранено — три, в том числе 10-летняя девочка. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ряд СМИ распространяет видео с задержания мужчины, который подозревается в стрельбе в одном из МФЦ Москвы. Судя по кадрам, движение по всему Т-образному перекрестку неподалеку от места инцидента было перекрыто автомобилями полиции и скорой помощи. «На кадрах видно, как правоохранители ведут предполагаемого злоумышленника к машине. По версии следствия, огонь на Новокузьминской улице открыл 45-летний бывший военный Сергей Г», — отмечает «Пятый канал». Кроме того, детали задержания привел сотрудник правоохранительных органов Георгий Домолаев. Он утверждает, что бросился за мужчиной сразу же, как только все случилось. «Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода МФЦ», — отметил он. Отмечается также, что мужчина оказал сопротивление. Но сотрудник МВД не дал воспользоваться ножом, висевшим у того на поясе, а также огнестрельным оружием. Полицейского, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Стрельба произошла вечером 7 декабря. Один из посетителей МФЦ отказался надевать маску и открыл огонь по людям. Погибло два человека, ранено — три, в том числе 10-летняя девочка.