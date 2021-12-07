Полицейский, обезвредивший преступника в МФЦ, получит награду

Полицейский задержал вооруженного злоумышленника
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полицейски, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Такое решение принял глава МВД России Владимир Колокольцев.
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Полицейски, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Такое решение принял глава МВД России Владимир Колокольцев. Новость дополняется