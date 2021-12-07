Полицейский, обезвредивший преступника в МФЦ, получит награду

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Клипарт. Магнитогорск, мотоцикл, полиция
Полицейский задержал вооруженного злоумышленника Фото:
новость из сюжета
В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски

Полицейски, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Такое решение принял глава МВД России Владимир Колокольцев.

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Полицейски, который обезвредил нападавшего в МФЦ в Москве, представят к награде. Такое решение принял глава МВД России Владимир Колокольцев. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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