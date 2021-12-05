Шушкевич признался, что СССР распустили под коньяк без закуски

Работа над Беловежскими соглашениями шла всю ночь, рассказал Станислав Шушкевич Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Участники встречи в Беловежской пуще во время подписания соглашения о распаде Советского Союза пили коньяк без закуски. Об этом рассказал экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич. По его словам, еда могла только помешать разработке и подписанию Беловежских соглашений.

«У нас была бутылка коньяка, стояла на столе. У каждого стояла рюмка. И из этой бутылки мы отпили не больше, чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось. Еды не было, она бы только мешала», — цитирует Станислава Шушкевича «Газета.ru».

По словам экс-председателя Верховного Совета БССР, работа над соглашениями шла всю ночь. Он отметил, что тогда никто не думал о посторонних вещах. Работу над Беловежскими соглашениями Шушкевич описал как «фантастическое увлечение». Он отметил, что после шведские дипломаты оценили их как «шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия».

Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991 года. В подготовке участвовали главы трех союзных республик: Шушкевич и председатель Совета Министров Беларуси Вячеслав Кебич, первый президент России Борис Ельцин и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

Ранее первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Беловежские соглашения и Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) стали роковыми для перестройки. Он заявил, что убежден в «исторической правоте» этого периода. По мнению Горбачева, главным тогда было направление перемерен, которое он считает правильным.