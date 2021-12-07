СПЧ хочет приравнять коррупцию в России к госизмене

Коррупция — это государственная измена, наказание за данное преступление необходимо ужесточить. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.
«Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является», — сообщил Кабанов в разговоре с РИА «Новости». Собеседник агентства заявил, что коррупционер нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине. «То же самое, но почему у него ответственность меньше?», — заявил Кабанов.
По словам эксперта, с 1991 года элита формировалась с идеологией коррупции. Сейчас необходимо разработать схему, чтобы определить условия, которые создают коррупционеры для развития своей деятельности. На данный момент борьба с этим явлением идет аккуратно, точечно, но где-то и жестко, отмечает Кабанов.
Коррупция — это государственная измена, наказание за данное преступление необходимо ужесточить. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является», — сообщил Кабанов в разговоре с РИА «Новости». Собеседник агентства заявил, что коррупционер нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине. «То же самое, но почему у него ответственность меньше?», — заявил Кабанов. По словам эксперта, с 1991 года элита формировалась с идеологией коррупции. Сейчас необходимо разработать схему, чтобы определить условия, которые создают коррупционеры для развития своей деятельности. На данный момент борьба с этим явлением идет аккуратно, точечно, но где-то и жестко, отмечает Кабанов.