СПЧ хочет приравнять коррупцию в России к госизмене

08 декабря 2021 в 06:16 Размер текста - 17 +

Идеология коррупции начала формироваться в России с 1991 года, заявил Кабанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коррупция — это государственная измена, наказание за данное преступление необходимо ужесточить. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является», — сообщил Кабанов в разговоре с РИА «Новости». Собеседник агентства заявил, что коррупционер нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине. «То же самое, но почему у него ответственность меньше?», — заявил Кабанов. По словам эксперта, с 1991 года элита формировалась с идеологией коррупции. Сейчас необходимо разработать схему, чтобы определить условия, которые создают коррупционеры для развития своей деятельности. На данный момент борьба с этим явлением идет аккуратно, точечно, но где-то и жестко, отмечает Кабанов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коррупция — это государственная измена, наказание за данное преступление необходимо ужесточить. Об этом заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. «Необходимо ужесточить уголовное законодательство, все коррупционные преступления приравнять к государственной измене, потому что она такой и является», — сообщил Кабанов в разговоре с РИА «Новости». Собеседник агентства заявил, что коррупционер нарушает гражданскую присягу подобно тому, как военный изменяет родине. «То же самое, но почему у него ответственность меньше?», — заявил Кабанов. По словам эксперта, с 1991 года элита формировалась с идеологией коррупции. Сейчас необходимо разработать схему, чтобы определить условия, которые создают коррупционеры для развития своей деятельности. На данный момент борьба с этим явлением идет аккуратно, точечно, но где-то и жестко, отмечает Кабанов.