Шушкевич рассказал о «преступлении» Горбачева перед распадом СССР

08 декабря 2021 в 08:41 Размер текста - 17 +

Михаил Горбачев неправильно себя повел после трагедии на Чернобыльской АЭС, считает Станислав Шушкевич Фото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0) Председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991—1994 годах и один из авторов соглашения о создании СНГ Станислав Шушкевич рассказал о своем отношении к первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. По словам Шушкевича, Горбачев повел себя как преступник после трагедии на Чернобыльской АЭС. «Когда Горбачев пришел к власти, когда он без бумажки отвечал на вопросы корреспондентов, я повесил его портрет у себя над рабочим столом заведующего кафедрой. Но после того, как он выступил по событиям в Чернобыле и вел себя не как глава государства, отвечающий за народ и его благополучие, а как коммунист, и только потом уже как человек, я этот портрет сорвал, разорвал и выбросил в мусорное ведро», — сказал Шушкевич в разговоре с lenta.ru. Политик отметил, что с тех пор отношения между ним и Горбачевым сильно испортились. «Выступить так, как он, после трагедии 26 апреля 1986 года в Чернобыле — это преступление», — заключил Шушкевич. Ранее последний пресс-секретарь Михаила Горбачева Андрей Грачев заявил, что СССР можно было сохранить. По словам Грачева, страна могла существовать как демократическое государство. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Председатель Верховного Совета Белоруссии в 1991—1994 годах и один из авторов соглашения о создании СНГ Станислав Шушкевич рассказал о своем отношении к первому президенту СССР Михаилу Горбачеву. По словам Шушкевича, Горбачев повел себя как преступник после трагедии на Чернобыльской АЭС. «Когда Горбачев пришел к власти, когда он без бумажки отвечал на вопросы корреспондентов, я повесил его портрет у себя над рабочим столом заведующего кафедрой. Но после того, как он выступил по событиям в Чернобыле и вел себя не как глава государства, отвечающий за народ и его благополучие, а как коммунист, и только потом уже как человек, я этот портрет сорвал, разорвал и выбросил в мусорное ведро», — сказал Шушкевич в разговоре с lenta.ru. Политик отметил, что с тех пор отношения между ним и Горбачевым сильно испортились. «Выступить так, как он, после трагедии 26 апреля 1986 года в Чернобыле — это преступление», — заключил Шушкевич. Ранее последний пресс-секретарь Михаила Горбачева Андрей Грачев заявил, что СССР можно было сохранить. По словам Грачева, страна могла существовать как демократическое государство.