Челябинская область получит федеральный транш на борьбу с COVID

Ситуация с коронавирусом в регионе остается наряженной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинская область получит дополнительно из федерального бюджета 2 млрд 676 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера, эти деньги будут потрачены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Распоряжение о выделении средств из резервного фонда регионам подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Правительство РФ выделило дополнительно 89 млрд рублей на поддержку региональных систем здравоохранения. Наша область получит 2 млрд 676 млн рублей. Эта поддержка позволит сосредоточиться на противодействии распространения COVID-19, обеспечить все необходимые условия лечения пациентов, как в стационарах, так и на амбулаторном этапе», — заявили в пресс-службе Текслера.

По словам челябинского министра здравоохранения региона Юрия Семенова, ситуация с заболеваемостью коронавирусом в области остается напряженной. Требуется уделять особое внимание запасам лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты. Необходимо сохранять резерв свободных коек. Дополнительное финансирование из федерального бюджета поможет не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь.

Ранее Мишустин заявил, что правительство РФ разрабатывает новые меры защиты здоровья россиян после выявления в РФ штамма «Омикрон». Это прозвучало на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.