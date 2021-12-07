В Кургане умерла известный санитарный врач

08 декабря 2021 в 11:35 Размер текста - 17 +

В Кургане умерла известный микробиолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ушла из жизни заведующая микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» Людмила Соколова. В санитарно-эпидемиологической службе она проработала 40 лет. Информация размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области и ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ с прискорбием сообщает, что 06.12.2021 на 65 году ушла из жизни заведующая микробиологической лабораторией Соколова Людмила Максимовна», — говорится в релизе-некрологе. Уточняется, что «во многом, благодаря ей сегодня в области организована и проводится точная диагностика на новую коронавирусную инфекцию». Коллеги ценили ее за трудолюбие, организованность и исполнительность, внимание к окружающим. Людмила Максимовна была талантливым руководителем и профессионалом своего дела. «От лица всего коллектива санитарно-эпидемиологической службы Курганской области выражаем глубочайшие соболезнования семье Людмилы Максимовны. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда», — отметили коллеги. Прощание состоится 9 декабря в зале ЖБИ с 11.00 до 11.30. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ушла из жизни заведующая микробиологической лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» Людмила Соколова. В санитарно-эпидемиологической службе она проработала 40 лет. Информация размещена на сайте управления Роспотребнадзора по Курганской области. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области и ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области“ с прискорбием сообщает, что 06.12.2021 на 65 году ушла из жизни заведующая микробиологической лабораторией Соколова Людмила Максимовна», — говорится в релизе-некрологе. Уточняется, что «во многом, благодаря ей сегодня в области организована и проводится точная диагностика на новую коронавирусную инфекцию». Коллеги ценили ее за трудолюбие, организованность и исполнительность, внимание к окружающим. Людмила Максимовна была талантливым руководителем и профессионалом своего дела. «От лица всего коллектива санитарно-эпидемиологической службы Курганской области выражаем глубочайшие соболезнования семье Людмилы Максимовны. Светлая память о ней сохранится в наших сердцах навсегда», — отметили коллеги. Прощание состоится 9 декабря в зале ЖБИ с 11.00 до 11.30.