Губернатор рассказал челябинке без QR-кода, как сохранить работу

Алексей Текслер подтвердил, что обойти требование Роспотребнадзора невозможно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Педагоги Челябинской области, не получившие QR-кода, должны до 12 декабря сделать прививку как минимум первым компонентом вакцины, либо получить медотвод. В противном случае отстранение от работы неизбежно. Об этом заявил 8 декабря в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Алексей Текслер.

«Два месяца назад главный санврач области принял решение о вакцинации ряда категорий населения, включая педагогов, контактирующих с широким кругом людей. Оно законно и обязательно к исполнению. Вам следует получить медотвод, либо пройти вакцинацию, выбрав после консультации с врачом подходящий препарат. Даже если первый компонент поставят до 12 декабря, отстранять от работы не будут», — сказал Текслер, отвечая на вопрос жительницы города Копейска.

Женщина, волонтер и педагог с 30-летним стажем по имени Наталья, обратилась на прямую линию с вопросом, как ей сохранить работу, не имея QR-кода. При этом она сообщила, что вакцинироваться не хочет, а отвода по медицинским показателям врачи ей не дают.

Целый ряд ограничений решением оперштаба региона был введен с 8 ноября. QR-коды необходимы при посещении предприятий сферы услуг, учреждений культуры и спорта, ТРК и магазинов площадью свыше 400 квадратных метров. Предписание предъявлять QR-код при посещении заведений общественного питания вступило в силу в Челябинской области 1 декабря и будет действовать до конца новогодних каникул. Исключение сделано лишь для пассажиров в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, где общепит будет работать в обычном режиме.