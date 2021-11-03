Власти существенно расширили перечень ограничений для жителей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

После решения властей о продлении нерабочих дней в Челябинской области до 12 ноября в регионе существенно увеличился список запретов. URA.RU напоминает читателям обновленный перечень ограничений, прежде всего связанных с QR-кодами.

С 8 ноября в Челябинской области без предъявления действующего QR-кода о вакцинации либо перенесенном коронавирусе (исключение — военнослужащие со справками установленного образца и лица до 18 лет) будет невозможно:

посещение любых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

посещение парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги;

посещение объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров;

посещение ТРК (и размещенные там магазины);

посещение санаториев и профилакториев, баз и прочих мест. Требование распространяется и на тех, кто забронировал места до их введения;

не привитые от COVID южноуральцы старше 60 лет в течение месяца обязаны соблюдать режим самоизоляции. Исключение: покупка лекарств, продуктов, товаров первой необходимости, вынос мусора и выгул домашних животных в радиусе ста метров от дома, а также вакцинация;

работающие пенсионеры, возрастом 60+, не привитые (либо не перенесшие COVID в течение последних шести месяцев) должны работать дистанционно.

С 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года без QR-кода запрещен вход в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет). Мера не распространяется на заведения общепита в аэропортах, на вокзалах и железнодорожных станциях.

Нерабочие дни были введены в Челябинской области с 30 октября. По решению оперативного штаба они продляются до 12 ноября. Также власти приняли решение о переводе на дистанционное обучение школ, колледжей и учреждений дополнительного образования на Южном Урале — пока до 14 ноября.