В больницах ЯНАО сократили места для больных коронавирусом

В ЯНАО около 400 коек для больных короновирусом было переведено в резерв Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ЯНАО количество пациентов с COVID, которым требуется госпитализация, сократилось на 40%, из-за этого в резерв было возвращено более 400 коек. Как сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО, в городах Губкинском и Муравленко было сокращено 40 мест в красной зоне.

«В целом по региону за последний месяц число пациентов с коронавирусом, которым требуется госпитализация, сократилось на 40%. Благодаря этому в резерв переведено более 400 коек. На этой неделе окружным департаментом здравоохранения принято решение о сокращении еще порядка 40 коек в Губкинской и Муравленковской больницах», — говорится в сообщении правительства.

Помимо этого, в Мужевской больнице Шурышкарского района ЯНАО были переведены в резерв все койки для госпитализации больных короновирусной инфекцией. В больнице связывают это с высоким уровнем вакцинации в районе.

«С начала пандемии в ковидном отделении прошли лечение более 100 пациентов. Благодаря массовой вакцинации и ответственному отношению жителей, заболеваемость в районе резко снизилась. Вчера мы выписали всех пациентов с коронавирусом, кому требовалось стационарное лечение, и, после тщательной обработки, отделение вернется к обычному режиму работы», — приводит слова заместителя главного врача по лечебной части Мужевской больницы Алии Нургалиевой пресс-служба.