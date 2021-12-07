Курганцы простятся с легендарным педагогом

В Кургане умерла экс-директор гимназии №27 Валентина Терещенко Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прощание с бывшим директором гимназии №27, почетным гражданином Кургана Валентиной Терещенко, которая умерла накануне, состоится 9 декабря. Об этом URA.RU рассказали родственники легендарного педагога.

«Прощание пройдет в Кургане, в храме Александра Невского. Начало в 11:20», — пояснили родные Терещенко.

Валентина Ивановна скончалась на 73 году. Женщина попала в больницу с инсультом, затем ее с коронавирусом перевели в COVID-госпиталь. Несколько дней она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Смерть наступила 7 декабря.

Валентина Терещенко была директором гимназии № 27 с 1985 по 2010 годы. За педагогическое мастерство, эффективное руководство школой, выдающиеся педагогические заслуги Валентине Ивановне присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации». В 2007 году Терещенко стала лауреатом конкурса «Школы России — 2007» и была награждена дипломом комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации РФ. В 2009 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин города Кургана». Терещенко была депутатом Курганского городского Совета народных депутатов XXI созыва, трижды избиралась депутатом Курганской городской думы.