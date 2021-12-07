07 декабря 2021

Челябинские рыбаки пожаловались Текслеру на беспредел

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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, велосипед, озеро увильды, весна, лед
Любителей ловли выгоняют с водоемов (фото из архива) Фото:

Рыбаки Челябинской области пожаловались губернатору Алексею Текслеру на беспредел на озерах. Жалоба от рыбаков поступила 8 декабря в ходе прямой линии главы региона.

«В отношениях между рыбаками и арендаторами озер творится беспередел. Сегодня арендаторы гоняют рыбаков с водоемов на снегоходах. Постоянно нам угрожают. Мы жалуемся везде, но проблема не решается», — заявили рыбаки.

По словам Текслера, в области больше 200 озер переданы в аренду. Новые собственники зарыбляют водоемы. Это позволяет кормить жителей озерной рыбой, которая пользуется спросом.

«Мы первые в стране по вылову озерной рыбы и это хорошая история. Мое мнение, если рыбак ловит не сетями, то неправильно ограничивать ему доступ к водоему. Если рыбак выловит несколько килограмм рыбы на удочку, то большого ущерба бизнесу он не нанесет», — считает губернатор.

Текслер поручил региональному минсельхозу собрать арендаторов и обсудить возникшие проблемы. По мнению губернатора, в этом вопросе должен быть найден компромисс.

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Рыбаки Челябинской области пожаловались губернатору Алексею Текслеру на беспредел на озерах. Жалоба от рыбаков поступила 8 декабря в ходе прямой линии главы региона. «В отношениях между рыбаками и арендаторами озер творится беспередел. Сегодня арендаторы гоняют рыбаков с водоемов на снегоходах. Постоянно нам угрожают. Мы жалуемся везде, но проблема не решается», — заявили рыбаки. По словам Текслера, в области больше 200 озер переданы в аренду. Новые собственники зарыбляют водоемы. Это позволяет кормить жителей озерной рыбой, которая пользуется спросом. «Мы первые в стране по вылову озерной рыбы и это хорошая история. Мое мнение, если рыбак ловит не сетями, то неправильно ограничивать ему доступ к водоему. Если рыбак выловит несколько килограмм рыбы на удочку, то большого ущерба бизнесу он не нанесет», — считает губернатор. Текслер поручил региональному минсельхозу собрать арендаторов и обсудить возникшие проблемы. По мнению губернатора, в этом вопросе должен быть найден компромисс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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