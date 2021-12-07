07 декабря 2021
06 декабря 2021

В новогодние каникулы в центр Перми будут пускать по QR-кодам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новогодняя Пермь, декабрь 2020, г. Пермь, новогодняя елка
Попасть к новогодней елке можно только через КПП Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Во время новогодних каникул в центре Перми на эспланаде запланированы праздничные мероприятия. Но попасть на них смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.

«В новогодние каникулы на 68 квартале городской эспланады пройдут мероприятия в формате интерактивов, организованные у каждого ледового объекта. Будет организован периметр с жестким ограждением. Допуск будет осуществляться по QR-коду. За исключением, конечно, наших детей», — сообщил глава Перми Алексей Демкин на заседании правительства Пермского края.

Различные мероприятия на эспланаде пройдут со 2 по 9 января. В том числе, здесь состоится большой рождественский концерт. В саму новогоднюю ночь, как сообщалось ранее, все акции пройдут онлайн. Трансляция шоу будет организована на телеканале ВЕТТА.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во время новогодних каникул в центре Перми на эспланаде запланированы праздничные мероприятия. Но попасть на них смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. «В новогодние каникулы на 68 квартале городской эспланады пройдут мероприятия в формате интерактивов, организованные у каждого ледового объекта. Будет организован периметр с жестким ограждением. Допуск будет осуществляться по QR-коду. За исключением, конечно, наших детей», — сообщил глава Перми Алексей Демкин на заседании правительства Пермского края. Различные мероприятия на эспланаде пройдут со 2 по 9 января. В том числе, здесь состоится большой рождественский концерт. В саму новогоднюю ночь, как сообщалось ранее, все акции пройдут онлайн. Трансляция шоу будет организована на телеканале ВЕТТА.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...