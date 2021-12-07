В новогодние каникулы в центр Перми будут пускать по QR-кодам

08 декабря 2021 в 13:29 Размер текста - 17 +

Попасть к новогодней елке можно только через КПП Фото: Сергей Шадрин © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Во время новогодних каникул в центре Перми на эспланаде запланированы праздничные мероприятия. Но попасть на них смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. «В новогодние каникулы на 68 квартале городской эспланады пройдут мероприятия в формате интерактивов, организованные у каждого ледового объекта. Будет организован периметр с жестким ограждением. Допуск будет осуществляться по QR-коду. За исключением, конечно, наших детей», — сообщил глава Перми Алексей Демкин на заседании правительства Пермского края. Различные мероприятия на эспланаде пройдут со 2 по 9 января. В том числе, здесь состоится большой рождественский концерт. В саму новогоднюю ночь, как сообщалось ранее, все акции пройдут онлайн. Трансляция шоу будет организована на телеканале ВЕТТА. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Во время новогодних каникул в центре Перми на эспланаде запланированы праздничные мероприятия. Но попасть на них смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. «В новогодние каникулы на 68 квартале городской эспланады пройдут мероприятия в формате интерактивов, организованные у каждого ледового объекта. Будет организован периметр с жестким ограждением. Допуск будет осуществляться по QR-коду. За исключением, конечно, наших детей», — сообщил глава Перми Алексей Демкин на заседании правительства Пермского края. Различные мероприятия на эспланаде пройдут со 2 по 9 января. В том числе, здесь состоится большой рождественский концерт. В саму новогоднюю ночь, как сообщалось ранее, все акции пройдут онлайн. Трансляция шоу будет организована на телеканале ВЕТТА.