В новогодние каникулы в центр Перми будут пускать по QR-кодам

Во время новогодних каникул в центре Перми на эспланаде запланированы праздничные мероприятия. Но попасть на них смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса.
«В новогодние каникулы на 68 квартале городской эспланады пройдут мероприятия в формате интерактивов, организованные у каждого ледового объекта. Будет организован периметр с жестким ограждением. Допуск будет осуществляться по QR-коду. За исключением, конечно, наших детей», — сообщил глава Перми Алексей Демкин на заседании правительства Пермского края.
Различные мероприятия на эспланаде пройдут со 2 по 9 января. В том числе, здесь состоится большой рождественский концерт. В саму новогоднюю ночь, как сообщалось ранее, все акции пройдут онлайн. Трансляция шоу будет организована на телеканале ВЕТТА.
Во время новогодних каникул в центре Перми на эспланаде запланированы праздничные мероприятия. Но попасть на них смогут только обладатели QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. «В новогодние каникулы на 68 квартале городской эспланады пройдут мероприятия в формате интерактивов, организованные у каждого ледового объекта. Будет организован периметр с жестким ограждением. Допуск будет осуществляться по QR-коду. За исключением, конечно, наших детей», — сообщил глава Перми Алексей Демкин на заседании правительства Пермского края. Различные мероприятия на эспланаде пройдут со 2 по 9 января. В том числе, здесь состоится большой рождественский концерт. В саму новогоднюю ночь, как сообщалось ранее, все акции пройдут онлайн. Трансляция шоу будет организована на телеканале ВЕТТА.