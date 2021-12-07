07 декабря 2021

Шумков выделил миллионы на ремонт курганских спортшкол

© Служба новостей «URA.RU»
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Полпред Президента РФ в УрФО Николай Цуканов на заседании правительства. Курган, шумков вадим
Губернатор посетил спортклуб «Богатырь» в Кургане и решил дать на ремонты спортшкол еще 25 млн рублей Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить 25 млн рублей на ремонт спортивных школ. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства.

«25 млн рублей по поручению губернатора Вадима Шумкова в 2022 году выделят на ремонт спортшкол в Кургане, Юргамыше и Мокроусово. Из них 10 млн рублей направят на приведение в порядок спортклуба „Богатырь“ в Рябково, в котором глава региона провел выездное совещание 8 декабря», — говорится в сообщении областного правительства в telegram-канале.

Шумков в своем Instagram отметил, что условия в спортивном клубе «Богатырь» «так себе», а «ребята классные». Также он написал, что за пару лет в области отремонтировали большое количество спортзалов, стадионов, центров, ФОКов, спортшкол, построили несколько новых спортивных сооружений.

Ранее URA.RU писало о планах правительства Курганской области обновить территорию стадиона «Локомотив» в Кургане. Там планируют создать спортивно-досуговый кластер. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что работы намечены на 2022 год.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить 25 млн рублей на ремонт спортивных школ. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства. «25 млн рублей по поручению губернатора Вадима Шумкова в 2022 году выделят на ремонт спортшкол в Кургане, Юргамыше и Мокроусово. Из них 10 млн рублей направят на приведение в порядок спортклуба „Богатырь“ в Рябково, в котором глава региона провел выездное совещание 8 декабря», — говорится в сообщении областного правительства в telegram-канале. Шумков в своем Instagram отметил, что условия в спортивном клубе «Богатырь» «так себе», а «ребята классные». Также он написал, что за пару лет в области отремонтировали большое количество спортзалов, стадионов, центров, ФОКов, спортшкол, построили несколько новых спортивных сооружений. Ранее URA.RU писало о планах правительства Курганской области обновить территорию стадиона «Локомотив» в Кургане. Там планируют создать спортивно-досуговый кластер. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что работы намечены на 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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