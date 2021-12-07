Шумков выделил миллионы на ремонт курганских спортшкол

Губернатор посетил спортклуб «Богатырь» в Кургане и решил дать на ремонты спортшкол еще 25 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить 25 млн рублей на ремонт спортивных школ. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства.

«25 млн рублей по поручению губернатора Вадима Шумкова в 2022 году выделят на ремонт спортшкол в Кургане, Юргамыше и Мокроусово. Из них 10 млн рублей направят на приведение в порядок спортклуба „Богатырь“ в Рябково, в котором глава региона провел выездное совещание 8 декабря», — говорится в сообщении областного правительства в telegram-канале.

Шумков в своем Instagram отметил, что условия в спортивном клубе «Богатырь» «так себе», а «ребята классные». Также он написал, что за пару лет в области отремонтировали большое количество спортзалов, стадионов, центров, ФОКов, спортшкол, построили несколько новых спортивных сооружений.

Ранее URA.RU писало о планах правительства Курганской области обновить территорию стадиона «Локомотив» в Кургане. Там планируют создать спортивно-досуговый кластер. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что работы намечены на 2022 год.