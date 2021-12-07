Шумков выделил миллионы на ремонт курганских спортшкол

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить 25 млн рублей на ремонт спортивных школ. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства.
«25 млн рублей по поручению губернатора Вадима Шумкова в 2022 году выделят на ремонт спортшкол в Кургане, Юргамыше и Мокроусово. Из них 10 млн рублей направят на приведение в порядок спортклуба „Богатырь“ в Рябково, в котором глава региона провел выездное совещание 8 декабря», — говорится в сообщении областного правительства в telegram-канале.
Шумков в своем Instagram отметил, что условия в спортивном клубе «Богатырь» «так себе», а «ребята классные». Также он написал, что за пару лет в области отремонтировали большое количество спортзалов, стадионов, центров, ФОКов, спортшкол, построили несколько новых спортивных сооружений.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил выделить 25 млн рублей на ремонт спортивных школ. Об этом сообщает telegram-канал областного правительства. «25 млн рублей по поручению губернатора Вадима Шумкова в 2022 году выделят на ремонт спортшкол в Кургане, Юргамыше и Мокроусово. Из них 10 млн рублей направят на приведение в порядок спортклуба „Богатырь“ в Рябково, в котором глава региона провел выездное совещание 8 декабря», — говорится в сообщении областного правительства в telegram-канале. Шумков в своем Instagram отметил, что условия в спортивном клубе «Богатырь» «так себе», а «ребята классные». Также он написал, что за пару лет в области отремонтировали большое количество спортзалов, стадионов, центров, ФОКов, спортшкол, построили несколько новых спортивных сооружений. Ранее URA.RU писало о планах правительства Курганской области обновить территорию стадиона «Локомотив» в Кургане. Там планируют создать спортивно-досуговый кластер. Губернатор Вадим Шумков отмечал, что работы намечены на 2022 год.