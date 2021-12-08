Верховный суд РФ разрешил по фото штрафовать за отсутствие маски

08 декабря 2021 в 14:17 Размер текста - 17 +

В Верховном суде отметили, что нет смысла проводить расследование, так как установить нарушение масочного режима несложно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Верховный суд России дал разрешение не расследовать дела о нарушении масочного режима в ряде случаев. Например, когда нарушение зафиксировано с помощью фото. «Верховный суд изучил жалобу московского магазина, на который наложили штраф в 100 тысяч рублей за нарушение продавцом масочного режима, зафиксированного на фотографиях. Для установления виновности общества в нарушении… норм и совершении вмененного административного правонарушения не имеется необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике, а также допросе понятых», — передает РАПСИ сообщение Верховного суда. В ведомстве отметили, что в таких случаях нет смысла проводить расследование, так как установить нарушение масочного режима несложно. «Административное расследование в таких случаях фактически не проводится», — отметили в Верховном суде. Ранее жителя Перми оштрафовали на 15 тысяч за отказ надеть маску. Мужчина находился в пункте приема вторичного сырья без средств индивидуальной защиты. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Верховный суд России дал разрешение не расследовать дела о нарушении масочного режима в ряде случаев. Например, когда нарушение зафиксировано с помощью фото. «Верховный суд изучил жалобу московского магазина, на который наложили штраф в 100 тысяч рублей за нарушение продавцом масочного режима, зафиксированного на фотографиях. Для установления виновности общества в нарушении… норм и совершении вмененного административного правонарушения не имеется необходимости в использовании специальных познаний в науке и технике, а также допросе понятых», — передает РАПСИ сообщение Верховного суда. В ведомстве отметили, что в таких случаях нет смысла проводить расследование, так как установить нарушение масочного режима несложно. «Административное расследование в таких случаях фактически не проводится», — отметили в Верховном суде. Ранее жителя Перми оштрафовали на 15 тысяч за отказ надеть маску. Мужчина находился в пункте приема вторичного сырья без средств индивидуальной защиты.