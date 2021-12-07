Текслер оценил претензии челябинцев к Комсомольскому проспекту

У губернатора Алексея Текслера появились вопросы к итогам масштабных работ на Комсомольском проспекте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководство Челябинской области ждет от ГИБДД нового анализа аварийности на Комсомольском проспекте. В случае, если негативная тенденция подтвердится, она должна повлечь реакцию властей города вплоть до кадровых решений. Об этом заявил 8 декабря в ходе прямой линии с жителями региона губернатор Алексей Текслер.

«Мне импонирует стремление мэрии Челябинска к дорожным инновациям, включая велодорожки и выделенные полосы для общественного транспорта. Но главная задача любого подобного проекта — повышение безопасности дорожного движения. Пока ГИБДД сделала анализ за небольшой период, подождем еще. Если тенденция (негативная — ред.) подтвердится, нам такие объекты не нужны. А ответственным за дорожное строительство и властям Челябинска придется сделать выводы из ситуации, включая кадровые», — заявил глава региона.

Губернатор также добавил, что лично знаком с проблемой. И волну недовольства, на его взгляд, во многом спровоцировало недостаточно серьезное отношение к проекту, который существенно влияет на транспортную ситуацию в областном центре.

По данным управления ГИБДД по Челябинску, совокупность недочетов при ремонте одной из главных магистралей Челябинска привела к росту числа ДТП. Так, в августе—октябре количество аварий на Комсомольском проспекте выросло с 74 до 100, при этом увеличилась и доля ДТП с пострадавшими. В мэрии назвали претензии необоснованными, а приведенные данные некорректными: часть запланированных мероприятий не завершены, и выводы делать рано.