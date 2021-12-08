Источник озвучил состав делегации Мишустина при поездке в Пермь

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Пресс-конференция в АП
Михаил Мишустин везет министров для оценки Пермского края Фото:

Как стало известно URA.RU, помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина 9 декабря в Пермь приедут еще несколько членов федерального правительства. Среди них — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр экономического развития, экс-губернатор края Максим Решетников.

«Михаил Мишустин намерен посетить краевую больницу, поэтому логично присутствие представителей сферы здравоохранения», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в Пермь приедет глава минкульта РФ Ольга Любимова.

Премьер, как ожидается, посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы», а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города. Точная программа мероприятий не разглашается. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства РФ.

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Как стало известно URA.RU, помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина 9 декабря в Пермь приедут еще несколько членов федерального правительства. Среди них — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр экономического развития, экс-губернатор края Максим Решетников. «Михаил Мишустин намерен посетить краевую больницу, поэтому логично присутствие представителей сферы здравоохранения», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в Пермь приедет глава минкульта РФ Ольга Любимова. Премьер, как ожидается, посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы», а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города. Точная программа мероприятий не разглашается. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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