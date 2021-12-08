Источник озвучил состав делегации Мишустина при поездке в Пермь

Как стало известно URA.RU, помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина 9 декабря в Пермь приедут еще несколько членов федерального правительства. Среди них — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр экономического развития, экс-губернатор края Максим Решетников.
«Михаил Мишустин намерен посетить краевую больницу, поэтому логично присутствие представителей сферы здравоохранения», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в Пермь приедет глава минкульта РФ Ольга Любимова.
Премьер, как ожидается, посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы», а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города. Точная программа мероприятий не разглашается. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства РФ.
Как стало известно URA.RU, помимо премьер-министра РФ Михаила Мишустина 9 декабря в Пермь приедут еще несколько членов федерального правительства. Среди них — глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также министр экономического развития, экс-губернатор края Максим Решетников. «Михаил Мишустин намерен посетить краевую больницу, поэтому логично присутствие представителей сферы здравоохранения», — рассказывает источник, знакомый с ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в Пермь приедет глава минкульта РФ Ольга Любимова. Премьер, как ожидается, посетит Пермскую государственную художественную галерею, завод «Пермские моторы», а также проведет совещание по подготовке к 300-летию города. Точная программа мероприятий не разглашается. URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства РФ.