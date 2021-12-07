07 декабря 2021

В челябинской школе дети сидят на уроках в верхней одежде

© Служба новостей «URA.RU»
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Зданию школы необходим капитальный ремонт (архивное фото) Фото:

В Варне (Челябинская область) ученики единственной гимназии вынуждены находиться на занятиях в верхней одежде. Это связано с состоянием школы. Окна продувает, с потолка течет вода. Об этом сотрудники гимназии рассказали 8 декабря во время прямой линии челябинскому губернатору Алексею Текслеру

«Порой в классах бывает так холодно, что приходится надевать теплую верхнюю одежду. Из окон очень сильно дует», — сообщили ученики гимназии.

Текслер сразу дал поручение министерству образования и администрации муниципалитета взять на контроль ситуацию в гимназии. Губернатор отметил, что ученики не должны находиться на занятиях в верхней одежде.

«Обращаю внимание министерства образования и муниципалитета, у нас в верхней одежде школьники на уроках находиться не должны! Если так происходит, значит вы недорабатываете!», — отметил губернатор.

По словам Текслера, ремонт в гимназии в Варне входит в новую программу капитальных ремонтов в школах. Уже на 17 школ подготовлена проектно-сметная документация. Если температурный режим в заведении заставляет учеников надевать верхнюю одежду, то данное учебное заведение должно в первую очередь попасть в программу капитального ремонта.

Также губернатор поручил главе Саткинского района Александру Глазкову закончить строительство школы в селе Айлино. Местные жители жалуются, что подрядчик не торопится с окончанием ремонта школы. В школе до сих пор нет крыши, а без нее конструкция начнет разрушаться. По словам губернатора, работы будут закончены, айлинские дети пойдут в новую школу в следующем учебном году.

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В Варне (Челябинская область) ученики единственной гимназии вынуждены находиться на занятиях в верхней одежде. Это связано с состоянием школы. Окна продувает, с потолка течет вода. Об этом сотрудники гимназии рассказали 8 декабря во время прямой линии челябинскому губернатору Алексею Текслеру «Порой в классах бывает так холодно, что приходится надевать теплую верхнюю одежду. Из окон очень сильно дует», — сообщили ученики гимназии. Текслер сразу дал поручение министерству образования и администрации муниципалитета взять на контроль ситуацию в гимназии. Губернатор отметил, что ученики не должны находиться на занятиях в верхней одежде. «Обращаю внимание министерства образования и муниципалитета, у нас в верхней одежде школьники на уроках находиться не должны! Если так происходит, значит вы недорабатываете!», — отметил губернатор. По словам Текслера, ремонт в гимназии в Варне входит в новую программу капитальных ремонтов в школах. Уже на 17 школ подготовлена проектно-сметная документация. Если температурный режим в заведении заставляет учеников надевать верхнюю одежду, то данное учебное заведение должно в первую очередь попасть в программу капитального ремонта. Также губернатор поручил главе Саткинского района Александру Глазкову закончить строительство школы в селе Айлино. Местные жители жалуются, что подрядчик не торопится с окончанием ремонта школы. В школе до сих пор нет крыши, а без нее конструкция начнет разрушаться. По словам губернатора, работы будут закончены, айлинские дети пойдут в новую школу в следующем учебном году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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