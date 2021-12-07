ЦИК назначил главного по выборам в Тюменской области

Игорь Халин возглавляет избирком Тюменской области с 2002 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин переизбран на новый пятилетний срок полномочий. Такое решение 8 декабря принято на заседании Центральной избирательной комиссии РФ, которое транслируется онлайн.

«Предлагаю на должность председателя избирательной комиссии кандидатуру Халина Игоря Николаевича. Все мы его прекрасно знаем, огромный опыт работы, прошу поддержать», — доложила член ЦИК Людмила Маркина.

Кандидатура была поддержана членами Центризбиркома единогласно. Халин возглавляет тюменский облизбирком с 2002 года.