07 декабря 2021

ЦИК назначил главного по выборам в Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин. Тюмень, халин игорь
Игорь Халин возглавляет избирком Тюменской области с 2002 года Фото:

Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин переизбран на новый пятилетний срок полномочий. Такое решение 8 декабря принято на заседании Центральной избирательной комиссии РФ, которое транслируется онлайн.

«Предлагаю на должность председателя избирательной комиссии кандидатуру Халина Игоря Николаевича. Все мы его прекрасно знаем, огромный опыт работы, прошу поддержать», — доложила член ЦИК Людмила Маркина.

Кандидатура была поддержана членами Центризбиркома единогласно. Халин возглавляет тюменский облизбирком с 2002 года.

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Председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин переизбран на новый пятилетний срок полномочий. Такое решение 8 декабря принято на заседании Центральной избирательной комиссии РФ, которое транслируется онлайн. «Предлагаю на должность председателя избирательной комиссии кандидатуру Халина Игоря Николаевича. Все мы его прекрасно знаем, огромный опыт работы, прошу поддержать», — доложила член ЦИК Людмила Маркина. Кандидатура была поддержана членами Центризбиркома единогласно. Халин возглавляет тюменский облизбирком с 2002 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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