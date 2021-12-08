Москва выделит 1,8 млрд на свердловскую медицину 08 декабря 2021 в 15:17 Размер текста - 17 + Деньги будут направлены на обеспечение устойчивости системы здравоохранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Свердловская область получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на поддержку здравоохранения. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно документу, размер межбюджетного трансферта для Свердловской области составляет 1 млрд 810 млн 365 тысяч. рублей. Деньги будут направлены на обеспечение устойчивости системы здравоохранения. Всего на эти цели российским регионам направят 89 млрд рублей. Премьер министр подчеркнул, что такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. Ранее депутаты свердловского заксобрания согласовали региональный бюджет. Расходы на сферу здравоохранения были увеличены на 11,9 млрд рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. Свердловская область получит из федерального бюджета 1,8 млрд рублей на поддержку здравоохранения. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Согласно документу, размер межбюджетного трансферта для Свердловской области составляет 1 млрд 810 млн 365 тысяч. рублей. Деньги будут направлены на обеспечение устойчивости системы здравоохранения. Всего на эти цели российским регионам направят 89 млрд рублей. Премьер министр подчеркнул, что такая поддержка позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции, в том числе на финансовом обеспечении стационарного лечения. Ранее депутаты свердловского заксобрания согласовали региональный бюджет. Расходы на сферу здравоохранения были увеличены на 11,9 млрд рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям