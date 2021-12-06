В Свердловской области увеличивают расходы на больных COVID-19

807 млн рублей выделят на лекарства пациентам с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Расходы на здравоохранение в Свердловской области в 2021 году увеличены на 11,9 млрд рублей, в том числе на приобретение лекарств больным коронавирусом. Такое решение депутаты заксобрания Свердловской области согласовали в связи изменением регионального бюджета на 2021 год. Об этом было объявлено на заседании парламента.

«Восстановление экономики и базовых отраслей оказало положительное влияние на исполнение доходной части бюджета. Кроме того, поступили платежи на реализацию инфраструктурных проектов», — сообщил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Он отметил, что 4,1 млрд руб. будет направлены на обеспечение финансовой устойчивости учреждений сферы здравоохранения, 1,7 млрд руб. — на соцвыплаты медработникам за оказание помощи больным COVID-19. Еще 807 млн руб. выделят на закупку лекарств для пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение амбулаторно.

Ранее URA.RU писало, что программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи была провалена, поскольку свердловский минздрав возвращает в федеральный бюджет 125 млн. рублей. Минздраву Свердловской области придется вернуть в федеральный бюджет более 500 млн рублей, которые выделялись региону на лечение болезней, становящихся основными причинами смертности.

Скрин с заседания законодательного собрания Свердловской области