Блогер-экстремал рассказал о предстоящей экспедиции по ЯНАО

Блогер планирует устроить туристическую экспедицию в ямальской тундре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экстремальный путешественник и блогер Сергей Сайман устроит в январе 2022 года экспедицию по северу ЯНАО. Как сообщает блогер в своем Instagram-аккаунте, он хочет застать самые суровые морозы.

«В новом 2022 году мы вновь проводим несколько экспедиций на Ямал. 15 января выезжаем из Перми, чтобы успеть застать самые суровые зимние морозы. В прошлом году мы как раз попали в -55. Было очень холодно», — сообщает Сергей Сайман в Instagram.

Это вторая экспедиция путешественника в ЯНАО. На сей раз его путь проляжет по зимникам — это поможет углубится в тундру. Он планирует попасть в село Мужи (Шурышкарский район ЯНАО) и оттуда устроить тур по городам округа. Весь свой маршрут, а также встречи с коренными жителями севера, он будет снимать и выкладывать на YouTube-канал. Как отмечает путешественник, программа может измениться из-за погодных условий.

На данный момент Сергей Сайман прилетел в Салехард для участия в форуме молодых лидеров Арктического совета ICE. Мэр города Алексей Титовский провел для гостя экскурсию по городу.

«Наш город посетил блогер, экстремальный путешественник по Арктике Сергей Сайман. Он приехал на форум молодых лидеров Арктического совета ICE и уже не раз бывал в Салехарде, крайний раз примерно год назад.Был рад познакомиться и показать, как изменился наш город», — сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Салехарда Алексей Титовский.