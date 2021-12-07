07 декабря 2021

В Челябинской области увеличат выплаты на детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , сквер, прогулка, коляски, мамаши, парк, дети, мамы, благоустройство, общественное пространство, детская безопасность
Выплаты на челябинских детей будут индексироваться Фото:

Единовременные региональные выплаты на рождение детей в Челябинской области будут ежегодно индексироваться. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер, отвечая на вопрос жителя региона о том, почему семь лет эта выплата не индексируется.

«Меня самого удивляет, что до сих порт эта выплата не индексировалась. Мы приняли решение повысить эти выплаты до 6 тысяч рублей, вне зависимости от того, какой ребенок родился. Эта сумма будет индексироваться. Кроме того, семьи, которые находятся в трудном финансовом положении станут получать в течение года по 6 тысч 200 рублей ежемесячно», — заявит Текслер.

Автор вопроса также пожаловался на трудность оформления документов на региональные выплаты. Приходится идти в МФЦ и стоять в очередях. Текслер дал поручение минцифры региона упростить порядок. Документы должны оформляться через сайт Госуслуг под одному заявлению.

О том, что с 2022 года единовременные выплаты при рождении детей составят по 6 тысяч рублей на каждого рожденного малыша Текслер заявил в августе. В ЗСО приняли соответствующий законопроект.

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Единовременные региональные выплаты на рождение детей в Челябинской области будут ежегодно индексироваться. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер, отвечая на вопрос жителя региона о том, почему семь лет эта выплата не индексируется. «Меня самого удивляет, что до сих порт эта выплата не индексировалась. Мы приняли решение повысить эти выплаты до 6 тысяч рублей, вне зависимости от того, какой ребенок родился. Эта сумма будет индексироваться. Кроме того, семьи, которые находятся в трудном финансовом положении станут получать в течение года по 6 тысч 200 рублей ежемесячно», — заявит Текслер. Автор вопроса также пожаловался на трудность оформления документов на региональные выплаты. Приходится идти в МФЦ и стоять в очередях. Текслер дал поручение минцифры региона упростить порядок. Документы должны оформляться через сайт Госуслуг под одному заявлению. О том, что с 2022 года единовременные выплаты при рождении детей составят по 6 тысяч рублей на каждого рожденного малыша Текслер заявил в августе. В ЗСО приняли соответствующий законопроект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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