В Челябинской области увеличат выплаты на детей

Выплаты на челябинских детей будут индексироваться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единовременные региональные выплаты на рождение детей в Челябинской области будут ежегодно индексироваться. Об этом 8 декабря в ходе прямой линии заявил губернатор Алексей Текслер, отвечая на вопрос жителя региона о том, почему семь лет эта выплата не индексируется.

«Меня самого удивляет, что до сих порт эта выплата не индексировалась. Мы приняли решение повысить эти выплаты до 6 тысяч рублей, вне зависимости от того, какой ребенок родился. Эта сумма будет индексироваться. Кроме того, семьи, которые находятся в трудном финансовом положении станут получать в течение года по 6 тысч 200 рублей ежемесячно», — заявит Текслер.

Автор вопроса также пожаловался на трудность оформления документов на региональные выплаты. Приходится идти в МФЦ и стоять в очередях. Текслер дал поручение минцифры региона упростить порядок. Документы должны оформляться через сайт Госуслуг под одному заявлению.

О том, что с 2022 года единовременные выплаты при рождении детей составят по 6 тысяч рублей на каждого рожденного малыша Текслер заявил в августе. В ЗСО приняли соответствующий законопроект.