07 декабря 2021

В Курганской области увеличилась средняя сумма взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе за десять месяцев зафиксировали 254 преступления коррупционной направленности Фото:

В Курганской области средняя сумма взятки за последние десять месяцев составила 213 500 рублей. Данная информация размещена на сайте областного УМВД.

«В текущем году существенно повысилась средняя сумма взятки, задокументированная сотрудниками органов внутренних дел. По итогам 10 месяцев она составляет 213 тысяч 500 рублей», — передали в пресс-службе слова заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Марущенко.

По данным полиции, в январе—октябре, было задокументировано 254 преступления коррупционной направленности. В МВД отметили рост числа фактов дачи и получения взяток. Сотрудники полиции за это время поставили на учет 70 преступлений в сфере освоения и хищения бюджетных средств и шесть преступлений, совершенных в сфере реализации национальных проектов. В полиции добавили, что в уголовных делах, связанных с коррупцией фигурировали бизнесмены, представители госучреждений, контрольно-надзорных органов, сферы здравоохранения и образования.

В 2016 году средняя сумма взятки в Курганской области составляла 165 тыс. рублей. Тогда за полгода выявили 57 фактов получения взятки.

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В Курганской области средняя сумма взятки за последние десять месяцев составила 213 500 рублей. Данная информация размещена на сайте областного УМВД. «В текущем году существенно повысилась средняя сумма взятки, задокументированная сотрудниками органов внутренних дел. По итогам 10 месяцев она составляет 213 тысяч 500 рублей», — передали в пресс-службе слова заместителя начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Евгения Марущенко. По данным полиции, в январе—октябре, было задокументировано 254 преступления коррупционной направленности. В МВД отметили рост числа фактов дачи и получения взяток. Сотрудники полиции за это время поставили на учет 70 преступлений в сфере освоения и хищения бюджетных средств и шесть преступлений, совершенных в сфере реализации национальных проектов. В полиции добавили, что в уголовных делах, связанных с коррупцией фигурировали бизнесмены, представители госучреждений, контрольно-надзорных органов, сферы здравоохранения и образования. В 2016 году средняя сумма взятки в Курганской области составляла 165 тыс. рублей. Тогда за полгода выявили 57 фактов получения взятки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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