В Кремле раскрыли план по снижению инфляции до 4%

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ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил о работе над снижением уровня инфляции Фото:

Правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли повышена процентная ставка в борьбе с понижением инфляции до 4%.

«[Президент РФ Владимир] Путин не может дать указание повысить ставку. В данном случае вопрос сформулирован некорректно. Корректно — это решение принимает Центробанк. Это полностью прерогатива регулятора. Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение уровня инфляции к целевым порогам может быть достигнуто разными методами, в том числе они будут прорабатываться в правительстве», — сказал он на конференц-колле.

Ранее глава государства на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%.

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Правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли повышена процентная ставка в борьбе с понижением инфляции до 4%. «[Президент РФ Владимир] Путин не может дать указание повысить ставку. В данном случае вопрос сформулирован некорректно. Корректно — это решение принимает Центробанк. Это полностью прерогатива регулятора. Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение уровня инфляции к целевым порогам может быть достигнуто разными методами, в том числе они будут прорабатываться в правительстве», — сказал он на конференц-колле. Ранее глава государства на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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