В Кремле раскрыли план по снижению инфляции до 4%

08 декабря 2021 в 15:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил о работе над снижением уровня инфляции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли повышена процентная ставка в борьбе с понижением инфляции до 4%. «[Президент РФ Владимир] Путин не может дать указание повысить ставку. В данном случае вопрос сформулирован некорректно. Корректно — это решение принимает Центробанк. Это полностью прерогатива регулятора. Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение уровня инфляции к целевым порогам может быть достигнуто разными методами, в том числе они будут прорабатываться в правительстве», — сказал он на конференц-колле. Ранее глава государства на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ проработает вопрос о снижении уровня инфляции в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли повышена процентная ставка в борьбе с понижением инфляции до 4%. «[Президент РФ Владимир] Путин не может дать указание повысить ставку. В данном случае вопрос сформулирован некорректно. Корректно — это решение принимает Центробанк. Это полностью прерогатива регулятора. Президент не может посылать сигналы мегарегулятору. Мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение уровня инфляции к целевым порогам может быть достигнуто разными методами, в том числе они будут прорабатываться в правительстве», — сказал он на конференц-колле. Ранее глава государства на совещании по экономическим вопросам с членами правительства заявил, что рост инфляции остается главной проблемой для россиян. Он отметил, что на конец ноября она составила 8,4%, и нужно сделать все, чтобы вернуться к уровню в 4%.