07 декабря 2021

В Свердловской области сгорела квартира. Пожар связывают со взрывом газа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, пожар, балкон, пожарные, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
На тушение пожара прибыли 13 человек (архивное фото) Фото:

В поселке Цементный (Свердловская область) сгорела квартира на площади 60 квадратных метрах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В полиции отрабатывают версию, согласно которой пожар мог начаться из-за взрыва газа.

«В 14:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, поселок Цементный, улица Ленина. В пятиэтажном многоквартирном доме на четвертом этаже произошел пожар в квартире», — говорится в сообщении ведомства. Жилье загорелось на площади 60 квадратных метров.

Пожар был локализован через полчаса после сообщения об инциденте. Из дома эвакуировали 50 человек, а в тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

«На месте работает полиция и другие экстренные службы города. По одной из отрабатываемых полицией версий, взрыв мог произойти из-за утечки газа. На место ЧП выехал замглавы администрации Невьянска Станислав Демидов и врио начальника ОВД Невьянска Михаил Филиппов», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что в загоревшейся квартире никто не живет. Газ в доме экстренно перекрыли.

Фото:

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В поселке Цементный (Свердловская область) сгорела квартира на площади 60 квадратных метрах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В полиции отрабатывают версию, согласно которой пожар мог начаться из-за взрыва газа. «В 14:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, поселок Цементный, улица Ленина. В пятиэтажном многоквартирном доме на четвертом этаже произошел пожар в квартире», — говорится в сообщении ведомства. Жилье загорелось на площади 60 квадратных метров. Пожар был локализован через полчаса после сообщения об инциденте. Из дома эвакуировали 50 человек, а в тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники. О пострадавших не сообщалось. «На месте работает полиция и другие экстренные службы города. По одной из отрабатываемых полицией версий, взрыв мог произойти из-за утечки газа. На место ЧП выехал замглавы администрации Невьянска Станислав Демидов и врио начальника ОВД Невьянска Михаил Филиппов», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он подчеркнул, что в загоревшейся квартире никто не живет. Газ в доме экстренно перекрыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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