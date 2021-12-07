На тушение пожара прибыли 13 человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поселке Цементный (Свердловская область) сгорела квартира на площади 60 квадратных метрах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. В полиции отрабатывают версию, согласно которой пожар мог начаться из-за взрыва газа.

«В 14:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Свердловская область, поселок Цементный, улица Ленина. В пятиэтажном многоквартирном доме на четвертом этаже произошел пожар в квартире», — говорится в сообщении ведомства. Жилье загорелось на площади 60 квадратных метров.

Пожар был локализован через полчаса после сообщения об инциденте. Из дома эвакуировали 50 человек, а в тушении участвовали 13 сотрудников МЧС и пять единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

«На месте работает полиция и другие экстренные службы города. По одной из отрабатываемых полицией версий, взрыв мог произойти из-за утечки газа. На место ЧП выехал замглавы администрации Невьянска Станислав Демидов и врио начальника ОВД Невьянска Михаил Филиппов», — рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он подчеркнул, что в загоревшейся квартире никто не живет. Газ в доме экстренно перекрыли.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области