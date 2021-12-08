Студенты президентского вуза на Урале замерзают на лекциях

Студенты утверждают, что в здании образовательного учреждения нет отопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (УИУ РАНХиГС) жалуются на холод в аудиториях. Слушатели лекций вынуждены сидеть в кабинетах во верхней одежде. Они заявляют, что кабинеты не отапливаются. Об этом URA.RU рассказали студенты вуза.

«Некоторые лекции у нас проходят в классическом очном режиме. Если честно, то мы рады, что можем посетить любимый университет, как раньше. Однако аудитории очень холодные. Не отапливаются. Приходится сидеть в куртках», — сказала одна из студенток.

По словам другой студентки, в здании образовательного учреждения нет отопления. «В новом корпусе нашего вуза нет отопления. В помещениях люди сидят в пуховиках, очень холодно, всего 14 градусов. Батареи холодные, есть риск, что они разморозятся», — посетовала студентка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору Уральского института управления УИУ РАНХиГС Руслану Долженко. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что скандал, возникший из-за итогов голосования делегатов по выборам членов ученого совета в Уральский институт управления (РАНХиГС), оказался масштабнее, чем выглядел на первый взгляд. По данным протокола (документ есть в распоряжении URA.RU), часть кандидатов от директора вуза взяла самоотводы.