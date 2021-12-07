07 декабря 2021

Екатеринбурженка загадала желание и выиграла миллион

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лотерея, лотерейные билеты
Екатеринбурженка впервые решила поучаствовать в лотерее в прошлом году Фото:

Картограф из Екатеринбурга Наталья Котельникова по итогам розыгрыша «Русского лото» выиграла 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

«Если честно, я загадывала желание выиграть в лотерею конкретную сумму, а получилось даже вдвое больше», — рассказала женщина.

Наталья впервые решила поучаствовать в лотерее в прошлом году и испытала удачу всего несколько раз. Победительница сообщила, что на призовые деньги поправит свое здоровье. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.

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Картограф из Екатеринбурга Наталья Котельникова по итогам розыгрыша «Русского лото» выиграла 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба «Столото». «Если честно, я загадывала желание выиграть в лотерею конкретную сумму, а получилось даже вдвое больше», — рассказала женщина. Наталья впервые решила поучаствовать в лотерее в прошлом году и испытала удачу всего несколько раз. Победительница сообщила, что на призовые деньги поправит свое здоровье. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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