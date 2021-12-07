Екатеринбурженка загадала желание и выиграла миллион

Екатеринбурженка впервые решила поучаствовать в лотерее в прошлом году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Картограф из Екатеринбурга Наталья Котельникова по итогам розыгрыша «Русского лото» выиграла 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба «Столото».

«Если честно, я загадывала желание выиграть в лотерею конкретную сумму, а получилось даже вдвое больше», — рассказала женщина.

Наталья впервые решила поучаствовать в лотерее в прошлом году и испытала удачу всего несколько раз. Победительница сообщила, что на призовые деньги поправит свое здоровье. В 2019 году жительница Екатеринбурга стала мультимиллионером, выиграв в лото полмиллиарда рублей.