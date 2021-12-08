В прокуратуре Челябинской области озвучили кадровые перестановки

В органах прокуратуры Сергей Волков служит более 23 лет Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Прокурором Озерка назначен старший советник юстиции Сергей Волков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Приказ о назначении подписан генпрокурором РФ Игорем Красновым.

«В органах прокуратуры Российской Федерации Волков проходит службу более 23 лет. В том числе работал прокурором ЗАТО Лесной Свердловской области. С 2017 года занимал должность прокурора Кыштыма», — пояснили в ведомстве.

Волков назначен на новую должность сроком на 5 лет. Ранее прокуратурой Озерска руководил Алексей Вахрушев. В июле он был переведен на должность прокурора Тракторозаводского района Челябинска.