В прокуратуре Челябинской области озвучили кадровые перестановки

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны
В органах прокуратуры Сергей Волков служит более 23 лет Фото:

Прокурором Озерка назначен старший советник юстиции Сергей Волков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Приказ о назначении подписан генпрокурором РФ Игорем Красновым.

«В органах прокуратуры Российской Федерации Волков проходит службу более 23 лет. В том числе работал прокурором ЗАТО Лесной Свердловской области. С 2017 года занимал должность прокурора Кыштыма», — пояснили в ведомстве.

Волков назначен на новую должность сроком на 5 лет. Ранее прокуратурой Озерска руководил Алексей Вахрушев. В июле он был переведен на должность прокурора Тракторозаводского района Челябинска.

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Прокурором Озерка назначен старший советник юстиции Сергей Волков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Приказ о назначении подписан генпрокурором РФ Игорем Красновым. «В органах прокуратуры Российской Федерации Волков проходит службу более 23 лет. В том числе работал прокурором ЗАТО Лесной Свердловской области. С 2017 года занимал должность прокурора Кыштыма», — пояснили в ведомстве. Волков назначен на новую должность сроком на 5 лет. Ранее прокуратурой Озерска руководил Алексей Вахрушев. В июле он был переведен на должность прокурора Тракторозаводского района Челябинска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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