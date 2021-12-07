Силовики раскрыли подробную схему продажи QR-кодов в Перми

08 декабря 2021 в 18:40 Размер текста - 17 +

Врач заполнял данный пациентов о явке на вакцинацию, но они на прививку не приходили Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Последним кто, купил поддельный QR-код у пермского врача, торговавшего поддельными сертификатами в пермской поликлинике №5, был силовик. За процедуру сотрудник управления экономической безопасности заплатил 10 тысяч рублей и тут же предъявил удостоверение, сообщают источники. «Всего врач успел продать 17 сертификатов, последний код пришел покупать сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он, как и все „клиенты“, перевел 10 тысяч на карту терапевта, а после предъявил удостоверение», — сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники. Также источник портала сообщил, что вся оплата проходила через «Сбербанк онлайн», так что скорее всего всех покупателей врача найдут. Источник предполагает, что врач вводил данные в программу о явке пациентов на первую дозу вакцины, а после — на вторую, но сами пациенты на вакцинацию не приходили и позже получали QR-код. Такая услуга обходилась покупателям в 10 тыс. рублей. В поликлинике узнали обман, когда заметили несоответствие количества выданных сертификатов и использованных доз вакцины. Сообщается, что в среду 8 ноября в поликлинику приехал помощник министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для разбирательств. Ранее стало известно об обысках в пермской поликлинике №5 и в ее филиалах: в поликлинике №2 и №4. Сообщалось, что одного обыски проводились в связи с информацией об изготовлении и продаже поддельных QR-кодов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Последним кто, купил поддельный QR-код у пермского врача, торговавшего поддельными сертификатами в пермской поликлинике №5, был силовик. За процедуру сотрудник управления экономической безопасности заплатил 10 тысяч рублей и тут же предъявил удостоверение, сообщают источники. «Всего врач успел продать 17 сертификатов, последний код пришел покупать сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Он, как и все „клиенты“, перевел 10 тысяч на карту терапевта, а после предъявил удостоверение», — сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники. Также источник портала сообщил, что вся оплата проходила через «Сбербанк онлайн», так что скорее всего всех покупателей врача найдут. Источник предполагает, что врач вводил данные в программу о явке пациентов на первую дозу вакцины, а после — на вторую, но сами пациенты на вакцинацию не приходили и позже получали QR-код. Такая услуга обходилась покупателям в 10 тыс. рублей. В поликлинике узнали обман, когда заметили несоответствие количества выданных сертификатов и использованных доз вакцины. Сообщается, что в среду 8 ноября в поликлинику приехал помощник министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко для разбирательств. Ранее стало известно об обысках в пермской поликлинике №5 и в ее филиалах: в поликлинике №2 и №4. Сообщалось, что одного обыски проводились в связи с информацией об изготовлении и продаже поддельных QR-кодов.